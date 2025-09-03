Los nuevos perfumes de mujer y hombre que llegan en septiembre y prometen ser los más buscados del otoño

Al verano aún le quedan días, pero el inicio del mes de septiembre tiene algo de nostálgico, por el fin de las vacaciones para la mayoría. Las temperaturas invitan a seguir usando la ropa del estío y también los perfumes, pero hay ciertas ganas de conocer qué nos deparará la nueva estación. En cuanto a aromas, la temporada se presenta llena de novedades. Septiembre arranca con el lanzamiento de muchas fragancias, tanto femeninas, como masculinas y unisex.

Hay nuevos perfumes como Kaos, la apuesta de Tous para las mujeres, que rinde homenaje al emblemático estampado de la firma; o Serpertine de Roberto Cavalli, que también se inspira en la moda, en concreto, en el brazalete de la casa italiana. Mona Kattan presenta novedades poniendo en el foco de atención el ingrediente más preciado de la perfumería, el oud; y también hay nuevas versiones de clásicos como Miss Dior y Chloé.

Para hombres, también hay novedades como Halloween que presenta My World, y versiones de Le Sel d'Issey, Bleu de Chanel y de todo un clásico, Boss Bottle. No faltan tampoco las propuestas de marcas nicho que se presentan como perfumes unisex.

Kaos Tous

Después del oso, el otro emblema reconocido de la firma de joyas Tous es el estampado Kaos y en él se inspira la nueva fragancia. El diseño de Kaos se caracteriza por su patrón de formas abstractas y colores vibrantes, que se combinan para crear un efecto visual dinámico. El perfume ha sido diseñado por Ane Ayo y Olivier Cresp. «Nos inspiramos en el icónico diseño Kaos de Tous, reflejando sus célebres y originales formas, en una fragancia que sublima la creatividad. Este perfume adictivo y polifacético refleja la esencia del propio Kaos, en un perfecto equilibrio geométrico con los ingredientes más nobles. Un nuevo universo olfativo para la mujer Tous Kaos: audaz, poderosa y moderna».

En la salida, un frescor vibrante, colorido y exquisito gracias a la bergamota, el limón, la pera y los frutos rojos. En el corazón, el jazmín Sambac, los pétalos de rosa y el melocotón consigue un bouquet aterciopelado. El fondo es moderno y fascinante gracias a las maderas blancas, el musgo cristalino y un toque de praliné. Tanto el estuche como el frasco que albergan a este floral-frutal-amaderado, emulan el diseño de Kaos y se visten de rosa. Precio: 112 euros, 100 ml.

Roberto Cavalli Serpentine

Inspirada en el símbolo más icónico de la casa de moda, Roberto Cavalli presenta su fragancia: Serpentine. Detrás del perfume están Gino Percontino, Ralf Schwieger y Patricia Choux, perfumistas de Mane, que han trabajado con el objetivo de crear una fragancia «opulenta y sensual a la vez, que envuelva el cuerpo». Así es como Serpentine actúa como una segunda piel dorada. Envuelto en una composición floral amaderada y ambarina, se abre con un abanico de especias, donde la bergamota picante y la grosella negra encienden los sentidos. A medida que se despliega, un exquisito corazón floral de jazmín sambac, magnolia y lavanda, enriquecido con azafrán dorado, emerge en plena floración. El viaje concluye con un abrazo de vainilla, entrelazado con pachulí terroso, matices botánicos y un acorde de segunda piel. El frasco muestra la opulencia de la fragancia, gracias a la serpiente dorada que lo envuelve, y que es el elemento distintivo en los accesorios de moda de la firma. En los frascos de 100 ml, la joya de la serpiente se desprende y se convierte en una pulsera. Disponible desde el 1 de septiembre. Precio: 160 euros, 100 ml.

Miss Dior Essence

Francis Kurkdjian crea una nueva esencia Miss Dior afrutada, 'gourmand', amaderada y floral, de una intensidad y una concentración nunca antes alcanzadas para Miss Dior. Inspirada en el concepto de juventud que siempre ha caracterizado Miss Dior desde 1947, esta nueva Essence mantiene la estructura chipre original de la fragancia, en la que el jazmín Sambac se despliega con exuberancia, mientras que las notas de fondo toman un giro profundo y sensual gracias a una madera de roble rica y cautivadora. En esta ocasión, el perfumista le ha añadido una faceta 'gourmand' protagonizada por un dúo de mermelada de mora y flor de saúco. Se presenta en un frasco cubierto de pata de gallo, con un lazo negro que rinde homenaje a las creaciones Miss Dior de antaño. Disponible desde el 1 de septiembre. Precio: 199 euros, 80 ml.

Oudgasm Chocolate Oud I 11 Eau de Parfum Intense de Kayali

En palabras de Mona Kattan, fundadora de Kayali, «Oudgasm Chocolate Oud I 11 es opulento, adictivo y profundamente sensual. Siempre me ha fascinado el contraste entre la riqueza del oud y lo gourmand, y esta fragancia captura ese anhelo. Quería crear un perfume atrevido y adictivo, una delicia que lleva el oud tradicional más allá, con un toque delicioso y goloso». Un perfume gourmand que envuelve la piel con una calidez magnética y sensual. Se abre con un tentador acorde de ron especiado y manzana caramelizada, jugando entre lo dulce y lo picante. En el corazón, lirios aterciopelados e incienso se fusionan antes de revelar un fondo adictivo de cacao amargo y chocolate oud. Disponible desde el 1 de septiembre. Precio: 129 euros, 50 ml, en Sephora.

Chloé Le Parfum

El nuevo Chloé eleva la emblemática rosa con su interpretación más intensa hasta ahora. La neuva versión potencia la rosa con una sobredosis de flor de azahar, madura bajo el sol y suavizada con un toque de cítrico, que la envuelve en una nueva sensualidad. El resultado es una rosa fresca, contemporánea y alejada del talco. Completan el perfume, las notas de haba tonka y vainilla, que aportan calidez y profundidad. Femenina, poderosa y sensual, se presenta en un frasco de vidrio plisado y lacado en oro, y adornado con un lazo burdeos. Disponible a partir de septiembre. Precio: 176 euros, 100 ml.

La Mia Bella Vita de Guess

Una fragancia floral amaderada atrevida y dinámica. Arranca con una estimulante mezcla de pimienta rosa, pera D'Anjou, lichi y bergamota, creando una primera impresión picante y efervescente. En su corazón, un bouquet floral de rosa, jazmín, geranio y manzanilla añade un encanto suave pero seguro. A medida que avanza, la fragancia deja un rastro seductor de vainilla, resina de benjuí, vetiver y almizcle, asegurando una impresión duradera y adictiva. «Quería capturar la esencia vibrante del rosa con una explosión de pimienta rosa chispeante, lichi jugoso y flores brillantes contrastadas con una dosis adictiva de vainilla. El resultado es una fragancia inesperada, juguetona y vivaz, pero cautivadora y sofisticada», afirmó el perfumista Jean-Marc Chaillan.

Gelsomino a Freddo de Acqua di Parma

Un nuevo perfume de la colección Signatures of the Sun de la marca italiana, que ha sido elaborado mediante la antigua técnica del 'enfleurage' en frío, un proceso largo y minucioso que captura con delicadeza la esencia olfativa más pura del jazmín. Concebido sin prisas, el tiempo es el ingrediente más preciado de esta nueva fragancia y la denominación ‘a Freddo’ refleja un método de elaboración artesanal único. Bajo la supervisión de la maestra perfumista Daphné Bugey, las flores de jazmín se colocan cuidadosamente a mano sobre manteca de karité purificada y se dejan reposar 48 horas para que liberen su esencia. Este proceso se repite varias veces, sustituyendo las flores anteriores con otras frescas, hasta que la manteca se haya infusionado por completo con el aceite esencial.

Esta fragancia unisex desafía las convenciones: una compleja composición donde la esencia fría del jazmín se une a las facetas ahumadas del té negro, la madera de guayaco y el pachuli. Las notas altas de limón italiano, pimienta rosa y artemisa crean una apertura cítrica y revitalizante. El corazón revela la esencia de jazmín enfleurage, té negro y concentrado de orris. Las notas de fondo de madera de guayaco, cipriol y esencia de pachuli aportan calidez y estructura. Precio: 310 euros, 100 ml.

Blue Talisman Extrait de Ex Nihilo Paris

En septiembre llega la versión más intensa y profunda del icónico Blue Talisman de Ex Nihilo, diseñada como un viaje inmersivo a través de un joyero olfativo. El jazmín Sambac se mezcla con el azahar, desplegando tonalidades cálidas, redondeadas y solares, mientras que su base enriquecida con vainilla y sándalo aporta una textura más rica y seductora. El resultado es un aroma adictivo y sofisticado que intensifica la experiencia sensorial y refleja el espíritu vanguardista de la casa parisina. Precio: 390 euros, en Isolée.

Lazulio de Diptyque

El nombre viene del lapislázuli, esa piedra azul intensa que tiene algo mágico, igual que la pluma de los pavos reales que ha inspirado esta fragancia. Se trata de un perfume amaderado que juega con contrastes interesantes: ruibarbo, que da el toque ácido y fresco al principio; benjuí, que envuelve con su textura cremosa y balsámica; vetiver, que aporta la elegancia amaderada con un punto cítrico; y la rosa, sutil, pero decisiva. El resultado es una composición que expresa la riqueza de texturas y colores, tan luminosa como intensa, como si fuera el perfume de una joya que luce esta ave. Disponible desde el 2 de septiembre. Precio: 275 euros, en Abanuc.

My World de Halloween

Un perfume creado a partir de tres universos olfativos: una fusión vibrante y especiada, una elegante y sofisticada combinación floral aromática, y una apasionante intersección de maderas cálidas y sensuales. Alexandra Monet, la perfumista detrás de esta nueva fragancia masculina, asegura que «quería captar la fusión de la naturaleza y la vida cosmopolita, mezclando la energía salvaje del mundo natural con el ritmo y la sofisticación de la ciudad. Para reflejar esta idea, exploré la tensión de una esencia urbana amaderada-mineral, ensalzada y renovada por una faceta verde-vegetal. Este original contraste confiere a la fragancia un efecto WOW que la hace especial e inolvidable. My world es toda una declaración de la masculinidad moderna: poco convencional, vanguardista y profundamente emocional». Con un 90,92 % de ingredientes naturales, cuenta en la salida con aceite de cardamomo, bergamota y aceite de jengibre; en el corazón, aceite de baya de enebro, flor de azahar, salvia y pimienta negra; y en el fondo, cashmeran, aceite de vetiver, praliné y Z11, una materia prima con matices ambarados, terrosos y amaderados. El frasco, de líneas angulosas y en un azul profundo, con el tapón gris plomo, es moderno y tiene dos posiciones diferentes. Precio: 92 euros, 125 ml.

Le Sel D'Issey Eau de Parfum de Issey Miyake

Un nuevo capítulo aún más intenso en el diálogo olfativo entre el mar y la tierra que encarna Le Sel D'Issey. Tras el éxito del lanzamiento del eau de toilette para hombre, este otoño llega el perfume. En palabras de su creador, el perfumista Quentin Bisch, «se trata de una fragancia vibrante y llena de vida. Un perfume compuesto por maderas cálidas y sensuales y un gran frescor salado que parece no desvanecerse nunca». Contiene un 94% de ingredientes naturales, como algas, musgo de roble, incienso y acorde de ámbar. También contiene extracto de madera de cedro reciclado. El alcohol con el que se mezcla el concentrado de fragancia es 100% natural y se produce exclusivamente en Francia. En cuanto al frasco (recargable), está fabricado con un 20% de vidrio reciclado. El embalaje exterior de cartón contiene un 10% de algas recicladas de origen natural. Precio: 132 euros, 100 ml.

Bleu de Chanel L'exclusif

Con esta nueva y fascinante creación, Olivier Polge, perfumista creador de Chanel, supera los límites del territorio masculino. Con una estela ambarina-amaderada que destaca por su intensidad, el nuevo perfume revela toda su potencia, riqueza y complejidad. Envolvente y cautivador, ha sido formulado con madera de sándalo, que aporta profundidad e intensidad; y notas de cuero y resina del cistus labdanum, que se encargan del carácter misterioso. El extracto de madera de sándalo, utilizado en la composición de los perfumes de Chanel, y de esta nueva fragancia, procede de una cadena de suministro exclusiva situada en la isla de Maré, en Nueva Caledonia, que garantiza un abastecimiento ético y sostenible, respetando el medio ambiente, así como los recursos y a las poblaciones locales. Esta nueva reinterpretación es poderosa y misteriosa. Disponible desde el 26 de agosto. Precio: 250 euros, 100 ml.

Prada Paradigme

Paradigme es la obra de múltiples experiencias; la culminación de una colaboración entre tres perfumistas reconocidos por su artesanía: Marie Salamagne, Bruno Jovanovic y Nicolas Bonneville. Nacido de conversaciones y experimentaciones dinámicas, Prada Paradigme redefine la perfumería masculina a través de composiciones inesperadas. La estratificación de notas en una fragancia se visualiza tradicionalmente como una pirámide, que se abre con las notas de salida, seguidas por el corazón y, por último, la base persistente. En un eco simbólico del icónico triángulo de Prada, Paradigme invierte esta estructura, trazando su composición de abajo arriba en lo que se denomina una «pirámide invertida». El resultado es una fragancia inesperada que replantea la forma tradicional de crear un perfume, encontrando una nueva expresión y posibilidad a través de una arquitectura invertida. Se trata de un perfume de la familia ámbar amaderado, con bergamota de Calabria en la salida, un corazón de geranio bourbon y un fondo de maderas ambarinas. Precio: 102 euros, 50 ml.

Boss Bottle Beyond Eau de Parfum

Se trata del primer Eau de Parfum prémium con jengibre y cuero, una composición en la que los opuestos se encuentran en armonía. Combina la innovación y rendimiento, desdibujando los límites entre la artesanía de autor y el atractivo de los grandes clásicos. La dualidad de sus ingredientes distintivos —reflejada en el monograma Double B del frasco— despierta el doble de motivación y el doble de éxito. Boss Bottled se ha convertido en un éxito de ventas desde su lanzamiento, en 1998, siendo el primer perfume gourmand para hombre. Esta nueva versión, electrizante y fresca, pretende seguir el mismo camino. El jengibre y el cuero, que emergen desde el inicio y permanecen hasta el final, están acompañados de una tecnología patentada por Coty, derivada del azúcar, que actúa como fijador natural, prolongando la estela y ofreciendo una experiencia olfativa más duradera. Además, la concentración es más alta que en un eau de parfum tradicional. El frasco de vidrio lacado en negro cuenta con un elegante detalle con tacto de cuero y un tapón en gris metalizado. Disponible desde agosto, todos los tamaños son recargables. Para la campaña, la firma ha contando con Bradley Cooper, Maluma y Vinicius Jr., juntos por primera vez. Precio: 142 euros, 100 ml.

