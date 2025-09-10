Suscribete a
ABC Premium
Directo
Polonia pide invocar el artículo 4 de la OTAN para consultar posibles acciones ante la amenaza
Última hora
El Tribunal Superior de Cataluña anula parcialmente el blindaje del catalán en las escuelas

Manicuras seguras en el salón de belleza: desde los esmaltes TPO-free a las lámparas de secado

Hablamos con varios expertos sobre la nueva normativa y todo lo que hay que tener en cuenta para seguir luciendo esmaltes semipermanentes

El boom de las uñas: los peligros de pasarse con las manicuras semipermanentes y de gel

Manicuras semipermanantes en el salón de belleza.
Manicuras semipermanantes en el salón de belleza. ADOBE STOCK
Araceli Nicolás

Araceli Nicolás

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En los últimos años las manicuras han vivido una auténtica revolución. Si hace 20 años el número de salones que ofrecían este servicio era mínimo, ahora es difícil pasear por alguna calle céntrica de cualquier ciudad española por la que no haya al menos uno. ... En la sociedad actual, a la imagen personal se le da una gran importancia y hacerse la manicura forma parte de ese ritual de cuidados, como lucir una piel joven y radiante o un cabello perfecto. A la hora de pintarse las uñas se pueden elegir los esmaltes tradicionales, que duran entre cinco y siete días o los semipermanentes. Estos últimos (que pueden llegar a durar hasta tres semanas) han sido objeto de una nueva regulación por parte de la Unión Europea que ha hecho saltar las alarmas entre las consumidoras. ¿Es seguro hacerse la manicura semipermanente en un salón de belleza?

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Araceli Nicolás

Periodista con más de 20 experiencia en prensa y comunicación. Escribo de belleza y otros temas en Summum y en ABC Estilo.

Araceli Nicolás

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app