Todo lo que debes hacer para tener las uñas más fuertes, bonitas y saludables

Desde hace algunas temporadas en belleza se lleva el 'clean look', un aspecto natural y fresco que busca realzar los rasgos de forma sutil. Este minimalismo ha llegado también a las manicuras, y en redes sociales las 'naked nails' (uñas desnudas) triunfan. Lucir las uñas naturales no significa descuidadas, al contrario, hay que cuidarlas más que nunca para que su aspecto sea impecable. Las uñas no solo reflejan problemas de salud o carencias nutricionales, también sufren mucho por su constante exposición al agua o los esmaltes. Todo ello puede hacer que estén débiles, se abran en capas, se rompan fácilmente, presenten estrías o incluso un color amarillento. Esta primavera cuidarlas se convierte en objetivo prioritario y para ello es necesario, tanto usar productos tópicos que ayuden a fortalecerlas, como seguir una alimentación saludable.

Los cuidados que necesitan las uñas

Las uñas están formadas por aproximadamente 150 capas de queratina superpuestas. Sin embargo, es una zona expuesta a un montón de factores (tanto internos, como externos) que provocan su debilitamiento. El cuidado principal de las uñas es la hidratación, a través de cremas para las manos y aceites específicos para las uñas. De igual manera, es importante mantener hidratadas las cutículas, la piel que rodea la uña. Desde Vitry, firma experta en manicura y pedicura desde 1795, aseguran que «al hidratar las cutículas con frecuencia se consigue una uña más sana y sin heridas, ya que la falta de cuidados hace que las cutículas engrosen y crezcan por encima de las uñas, apareciendo los temidos pellejitos o padrastros y perjudicando el aspecto de la manicura».

A la hora de recortarlas y limarlas hay que hacerlo con cuidado, eligiendo la forma deseada (redonda, cuadradas, ovaladas o con forma de almendra), usando un utensilio de calidad. Hay que limar siempre en la misma dirección, desde el exterior hacia el centro de la uña, partiendo de cada esquina y asegurándote antes que están bien secas.

Para fortalecer las uñas y evitar que se rompan se pueden aplicar productos fortalecedores y poner siempre una base antes de usar cualquier esmalte. Marta Moya, partner y COO de MIA Cosmetics Paris, recomienda elegir, además, esmaltes de uñas que tengan ingredientes que cuiden las uñas como: «aceite de rosa mosqueta, con propiedades nutrientes que hidratan y fortalecen las uña, evitando roturas, vitaminas A, B5, C, E y F, esenciales para evitar que se quiebren, manteniendo su hidratación y fomentando su crecimiento; así como extractos botánicos como el aloe vera, con propiedades, etc.».

Tratamiento fortalecedor Triple 5 de Mia Cosmetics (16,95 €); Crema de tratamiento intensivo para uñas Nailactan de Mavala (24,50 €); Cuticle Softener de Beter (6,29 €); Aceite para uñas y cutículas de Vitry (13,90 €); Unglax Endurecedor de Laboratorios Viñas (10,35 €). DR

No hay que olvidar retirar el esmalte de forma segura, y evitar mantenerlo en la uña más de una semana. Igualmente conviene espaciar las manicuras.

La alimentación, clave para unas uñas más fuertes

Lo que comemos se refleja en el exterior, en la piel, en el cabello y, por supuesto, en las uñas. Por eso, además de los cuidados tópicos, para que tus uñas estén fuertes, bonitas y saludables es importante que lleves una alimentación equilibrada. Carlota Pérez Sánchez, farmacéutica y nutricionista, aconseja que en la dieta «no falten diversos nutrientes como las vitaminas C, E, biotina, junto con minerales esenciales como el zinc, manganeso, el hierro y el selenio, ya que son fundamentales para el crecimiento y la fortaleza de estas estructuras. Además, las proteínas de alta calidad, como las que se encuentran en carnes magras, pescados, huevos, son cruciales, ya que el cabello y las uñas están formados en su mayoría por queratina, una proteína fibrosa».

B-beauty de Naturadika, con vitaminas E y C, manganeso, cobre y selenio (34,95 €); Radiance Açai de Simon Ourian M.D. con una mezcla de colágeno, açaí y ashwagandha (56 €); Beauty Super Glow Collagen de Alma Secret, con péptidos de colágeno, fito-ceramindas y vitamina C (45,50 €). DR

Además de incluir estos ingredientes, presentes en verduras, frutas, legumbres, frutos secos, huevos y otros alimentos, también es importante adoptar hábitos saludables, evitando la ingesta de alcohol, las grasas trans, los alimentos procesados o los azúcares. De igual manera, para complementar la dieta se pueden tomar suplementos específicos para las uñas, en algunos momentos del años, como la primavera. Asegúrate que estos complementos incluyen los activos citados por la nutricionistas, que son clave para la buena salud de las uñas.

