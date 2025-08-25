Los beneficios de secar el pelo con secador, incluso en verano

Uno de los consejos que durante años dieron los expertos para cuidar el cabello en verano era evitar el secador, hacer un parón en el uso de herramientas de calor, y aprovechar las buenas temperaturas para que se secara solo. Sin embargo, los avances en ... las tecnologías de los secadores y demás gadgets para el pelo, y la cada vez más extendida idea de que el cabello mojado es muy débil, aconsejan que siempre, incluso en verano, se seque el pelo.

Por qué hay que secar el pelo con secador

Helena Rodero, farmacéutica experta en pelo y piel, explica que «el cabello mojado es más débil, porque la cutícula está abierta y porque hay enlaces de dentro de la fibra que se deshacen, entonces está más expuesto a que se pueda dañar. Por otro lado, el cemento intercuticular, que es como el pegamento entre las cutículas, también se daña por la humedad, se va deshaciendo, se ablanda, y debilita también la cutícula».

Cuando el pelo está mojado, al ser más frágil, es más propenso a romperse, a que aparezcan las puntas abiertas y además, puede encresparse mucho más como señalan desde el equipo de Blondie Madrid. «El secado al aire libre prolonga el tiempo que el pelo permanece húmedo y la humedad puede favorecer el encrespamiento». Por otra parte, también la humedad puede favorecer hongos y bacterias que podrían provocar caspa.

Desde el salón Blondie Madrid aseguran que «un buen secado con secador a temperatura moderada y la aplicación de un protector térmico, ayuda a sellar la cutícula, dejando el cabello más suave y brillante, a reducir el encrespamiento y facilitar el peinado y a evitar que el pelo esté húmedo demasiado tiempo, disminuyendo así el riesgo de rotura».

Cómo usar el secador para no dañar el pelo

Aunque los secadores nuevos incorporan tecnologías para minimizar el daño en el cabello, es importante tener en cuenta algunos consejos cuando se utilizan. Helena Rodero recomienda «mantener el secador a favor de la cutícula, mirando hacia las puntas, para cerrarla y secar así la humedad. No se debe secar a la fibra, debe estar al menos a 10-15 centímetros, y ponerlo a temperatura media».

De la misma opinión son los peluqueros de Blondie Madrid. «Lo fundamental es proteger y controlar la temperatura. Antes de empezar, conviene aplicar siempre un protector térmico para crear una barrera frente al calor. Hay que trabajar con aire templado y finalizar con un golpe de aire frío. Mantén el secador a unos 15-20 cm de distancia y en movimiento constante para no concentrar el calor en un punto».

En verano, sobre todo, en días de altas temperaturas, usar el secador se puede convertir en todo un desafío. Los estilistas de Blondie aconsejan «retirar el exceso de humedad con una toalla de microfibra, que absorbe más agua y reduce el frizz. Después, usar el secador en modo aire frío o templado, concentrando el secado en la raíz para evitar sensación de humedad. Las puntas puedes dejarlas secar al aire para un look más fresco y desenfadado. Si buscas volumen extra, seca la raíz con la cabeza hacia abajo durante unos segundos: rápido, efectivo y sin castigar el cabello».