Mtmad Aurah Ruiz, duramente criticada por sus atrevidas fotos en bikini La televisiva ha respondido a quienes se meten con ella por el contenido que publica en redes sociales

Desde que la extronista Aurah Ruiz abandonara la casa de «Gran Hermano Vip», en la que mantuvo un breve pero intenso romance con Suso, ha decidido sincerarse sobre numerosos aspectos relacionados con su vida privada. A través del canal «Mtmad» de «Mediaset» habla sobre su hijo y lo dura que resulta su enfermedad, sobre su expareja, Jesé Rodríguez, o aspectos más cotidianos como el transcurso su día a día.

Recientemente, la televisiva sorprendía al compartir con sus seguidores los resultados de sus últimas intervenciones estéticas. Y es que decidió retocarse cinco partes de la cara en una misma sesión, algo que le acabo pasando factura y le provocó una grave reacción alérgica.

Ya recuperada, Aurah ha vuelto a la carga en su canal. En esta ocasión ha querido contestar a todos aquellos que critican sus fotografías en bikini, un contenido que prima en sus redes sociales. Así, la extronista ha estallado contra los «haters» y se ha pronunciado sobre los miles de comentarios negativos que recibe a diario.

«Se lo voy a dedicar a toda esa gente que se ha puesto a criticarme porque he subido un par de fotos en mi Instagram en bikini», comienza diciendo al principio del vídeo. Muchos de los comentarios que recibe señalan que todo el tiempo que pasa haciéndose fotos es tiempo que deja de pasar con Nyan, su hijo, que padece una grave enfermedad: «Si me da la gana a mí de, en vez de dormir una hora, estar una hora sacándome fotos, me las saco porque me da a mí la gana y porque a mí nadie me va a tumbar».

«Esas fotos que veis en mi perfil… mi hijo estaba al lado de mí y fue porque le quise dar unas vacaciones y me lo llevé conmigo. No fue todo tan bonito como pensé que iba a salir, tuvimos unos días bastante jodidos», reconoce.

También ha reaccionado a las críticas sobre su cuerpo, ya que muchos usuarios también se meten con su aspecto. «Mis atributos operados me los he pagado yo, no me los ha pagado nadie. Si quieres cojo, me vendo el pecho, me lo tapo hasta aquí y me pongo un burka por ti», estallaba, en respuesta a un comentario en concreto.