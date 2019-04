Sálvame Aurah Ruiz: «Jesé quiso quitar los sensores que mantienen con vida a nuestro hijo» La expareja del futbolista vuelve a «Sálvame Deluxe» para contar el drama que vive por la enfermedad del menor, de un año y medio

El drama de Aurah Ruiz, quien fuera pareja del futbolista Jesé Rodríguez y con el que tuvo un hijo que ahora tiene un año y medio de edad, no cesa. La extronista y concursante de «realities» ha vuelto a aparecer en «Sálvame Deluxe» para reclamar la atención del deportista, que en cinco meses después de su salida de «Gran hermano VIP» no ha visto al niño, según relató ella misma ante los colaboradores.

«Ya no puedo más», dijo entre llantos la invitada, que explicó que su hijo padece una rara enfermedad que es «lo contario de la diabetes y que afecta a 1 de cada 50.000 niños». Por esta dolencia, el niño tiene que estar conectados a unos sensores que avisan en cada momento sobre su cantidad de azúcar en sangre, que si se desestabiliza le puede provocar la muerte. «Puede ocurrir incluso cuando él está durmiendo», explicó Ruiz, que dice que debido a esta situación casi no come ni duerme, y que sus padres la despiertan a través del teléfono móvil cuando saben que está sola en casa y se ha podido quedar dormida.

La sentencia dictaminada por el juez obliga a Jessé a pagar 4.000 euros mensuales a Ruiz, aunque ésta aseguró que no son suficientes. «Me gasto más de 4.000 euros en sus cuidados», aseguró. Los colaboradores intentaron desgranar la cantidad exacta que la exconcursante de GH VIP gasta en los caros sensores, que según explicó no están sufragados por la Seguridad Social. «Él se los quiso quitar», afirmó Ruiz durante la entrevista, en la que también reclamó ayuda por parte de la familia del padre de su hijo. «Paso por delante de su casa y ni siquiera salen a verlo», denunció.

A mitad de su intervención, Aurah Ruiz afirmó sentirse atacada, en especial por Víctor Sandoval, que cuestionó el dinero que la invitada gastaba al día. Por ello, Ruiz rompió a llorar. «Me duele que se me tache de mentirosa y que mi hijo no tenga padre», afirmó la joven entre lágrimas.

La entrevistada pidió más atención que dinero, para repartirse el cuidado del niño y poder «llevar una vida normal». «Supongo que la situación mejorará cuando mi hijo crezca, pero de momento no me puede decir cuando se encuentra mal, así que esos sensores son la única información que nos dicen cómo se encuentra en cada momento», aseguró.