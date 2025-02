Yolanda Díaz evita centrarse en Sánchez y pide al Gobierno cumplir su agenda legislativa

En su primera intervención en la campaña electoral en Cataluña, la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, no ha hecho menciones al periodo de reflexión sobre la continuidad en el cargo del presidente Pedro Sánchez, pero ha querido dejar claro que para ella no es momento ni de parar ni de irse porque «la ciudadanía lo está pasando muy mal». En Sumar envían apoyo al presidente, pero trabajan para evitar que su eventual dimisión complique la agenda legislativa del gobierno pactada con el PSOE o que un adelanto electoral suponga el fin de la coalición.

Este domingo, en Hospitalet de Llobregat, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha sido cristalino en un acto electoral de los comunes donde él y Díaz han arropado a su candidata, Jéssica Albiach. «Pase lo que pase mañana, aquí están Sumar y los Comunes para seguir aplicando el mandato y aquí esta Yolanda Díaz para seguir aplicando el mandato del 23J, no vamos a renunciar y vamos a seguir aplicando lo que las urnas nos pidieron», ha dicho Urtasun, que ensalza así la figura de Díaz. «Si a los reaccionarios les molesta un gobierno de izquierdas, tendrán dos: con Yolanda Díaz y con Jéssica Albiach», ha añadido.

Por su parte, la vicepresidenta se ha referido a una estrategia de la derecha y la extrema derecha «de largo aliento» a la que plantea hacer frente con más subida del salario mínimo, políticas de empleo o la reducción de la jornada laboral. En este contexto de incertidumbre, Díaz ha pedido apoyo a CC.OO. y UGT y a los votantes de izquierdas del 23J les ha dicho que se movilicen para votar a Albiach en las elecciones catalanas. «Es la cara de esos derechos en Cataluña», ha asegurado.

«La ciudadanía está conmocionada, pero es verdad que esta ola reaccionaria no viene de ahora, es de los tiempos de Aznar, aniquilando derechos y metiendo miedo, nos llevan arrinconando en todas las instituciones del Estado», ha dicho Díaz. La líder de Sumar no quiere colocar en el centro de su discurso a Sánchez para evitar que su partido pierda relevancia política en estos días en los que hasta los socialistas más críticos cierran filas con su secretario general y se dan baños de masas para levantar el ánimo tras el 'shock'. «Hoy tenemos más fuerza que ayer, toda España se está movilizando no para salvar a un partido, ni para salvar al Gobierno, sino para seguir ganando derechos», ha continuado.

Sumar ha asistido a una manifestación impulsada por el colectivo La Plaza, plataforma cercana a Más Madrid, desde la Estación de Atocha hasta el Congreso. El lema es «Por amor a la democracia» y se convocó tras la carta de Sánchez anunciando su reflexión. «Esta no es una movilización por una persona o por un partido, es una movilización por el derecho a que la izquierda pueda gobernar en España, por la democracia», ha dicho el portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, este domingo en la marcha.

Intentan cambiar el marco de que es un ataque a Sánchez a que se trata de un comportamiento inconstitucional de la derecha que hay que combatir. Porque ahí Sumar sí que tiene un papel clave que jugar en ofensiva. «La soberanía popular se debe respetar, hay que democratizar el poder judicial y hay que democratizar los poderes del Estado que juegan siempre en contra de las mayorías popular cuando estas eligen mayorías de izquierdas», ha añadido Errejón.

Y en la misma línea que el ministro Óscar Puente, la líder de Sumar también ha responsabilizado al líder del PP de desplegar esa estrategia desde el acto en Cataluña. «Le pido al señor Feijóo que basta ya de laminar la política de nuestro país y que cumpla con los mandatos constitucionales y respete la institucionalidad del Estado». Los dos partidos de la coalición proyectan la idea de que frente a ellos están la derecha y la ultraderecha haciendo guerra sucia judicial, el conocido 'lawfare' en inglés. O ellos o nosotros, insisten.