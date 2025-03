Vox tiende la mano al PP para gobernar donde sumen mayoría

Covadonga se ha convertido para Vox en una especie de refugio donde cargar las pilas y lanzar la ofensiva en las elecciones. Fue en el Santuario de la Santina donde comenzó su andadura electoral hace cuatro años y allí volvió ayer Santiago Abascal, que concitó esta vez a un mayor número de simpatizantes, reflejo del crecimiento que ha tenido el partido en este tiempo.

El presidente de Vox ha mostrado su «gigantesca preocupación» y ha calificado de «suicida» la idea de Feijóo de gobernar solo en aquellos lugares donde el Partido Popular sea la lista más votada, lo que dejaría en manos de la izquierda decenas de ayuntamientos y algún gobierno autonómico. «Nosotros somos firmes tendiendo la mano, apelando al sentido común y pidiendo una rectificación. Los españoles tienen que tener una esperanza y no pueden verse abandonados», en el caso de que haya una alternativa de arrebatar el poder al PSOE aunque hayan sido los más votados.

Abascal echó la vista atrás y explicó que la situación actual del país es mucho peor que en 2019 y que por eso es más urgente que haya un frente de derechas que frene los pactos del Gobierno con «todos los enemigos de España». «Cada vez está más claro que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comprado su sillón en La Moncloa pactando con todos los enemigos de España, los de dentro y los de fuera: los separatistas, los terroristas, los que quieren invadir Ceuta y Melilla, los que nos lanzan la inmigración ilegal, los que insultan a la historia de España en América y luego son recibidos aquí con alfombra roja», apuntó el líder de Vox, jaleado por un grupo de simpatizantes.

Por eso, ofreció sus votos como «una esperanza» para los españoles y puso de ejemplo la coalición formada en Castilla y León. «Sabemos que el Partido Popular es un partido muy complejo. Vox dice lo mismo en Covadonga y en Granada, pero el Partido Popular dice cosas distintas en Madrid y en Ceuta, en La Rioja, en el País Vasco o en Barcelona y Galicia. De hecho, el Partido Popular de Castilla y León ha dado un ejemplo pactando con nosotros. Veremos con qué PP hablamos. Probablemente nos podamos entender mejor con algunos líderes regionales del Partido Popular antes que con una dirección nacional que está ciertamente muy confusa», señaló.

Preguntado por si Vox iba a exigir entrar en los gobiernos autonómicos a cambio de su apoyo, Abascal dejó entrever que será así, pues prefiere el modelo instaurado en Castilla y León y no el de Madrid o Andalucía, donde no se han sentido tan «respetados». «La experiencia que hemos tenido hasta ahora es que cuando estamos fuera de los gobiernos, los pactos no son cumplidos», afirmó el presidente de Vox, tendiendo la mano, pero dejando claro que no va a ser a cambio de nada.