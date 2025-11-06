Suscribete a
ABC Premium
Última hora
La Audiencia Nacional abre una investigación por los pagos en metálico del PSOE a Ábalos y Koldo

Vox se querella contra Torres por falso testimonio en el Senado

El partido liderado por Abascal considera que el ministro mintió en la comisión de investigación del caso Koldo

Ángel Víctor Torres
Ángel Víctor Torres efe
Carlos Mullor

Carlos Mullor

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Vox ha presentado este jueves una querella contra el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, por un delito de falso testimonio realizado supuestamente en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. Según ha comunicado la formación liderada por ... Santiago Abascal, han detectado «mentiras» en su declaración en la Cámara Alta.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app