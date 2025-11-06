Vox se querella contra Torres por falso testimonio en el Senado

Vox ha presentado este jueves una querella contra el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, por un delito de falso testimonio realizado supuestamente en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. Según ha comunicado la formación liderada por ... Santiago Abascal, han detectado «mentiras» en su declaración en la Cámara Alta.

El ministro Torres se desligó el pasado martes de cualquier tipo de vinculación con la trama de supuesta corrupción que involucra a José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. Tras la publicación del informe de la UCO en el que se investigaban las comunicaciones entre Torres y García, el ministro afirmó que este le exonera porque no habla «de pisos ni prostitutas», a pesar de los mensajes con el ex asesor ministerial.

Los de Abascal han analizado el informe de la UCO y las cuatro comparecencias en sede parlamentaria (tres en el Senado y una en el Congreso) de Torres. Tras ello, han llegan a la conclusión que el análisis de la Guardia Civil «ofrece evidencias probatorias que contradicen radicalmente sus intervenciones» y que el ministro «mintió sobre su relación con Víctor de Aldama, investigado en el Tribunal Supremo junto con el ex ministro Ábalos y Koldo García Izaguirre y por el caso Hidrocarburos en la Audiencia Nacional, y también en relación con el socio de Aldama en la trama Hidrocarburos, Ignacio Diaz Tapia».

En relación con la contratación de material sanitario en Canarias, según comunica Vox, «el Ministro negó su intervención en la gestión de pagos y propuestas de negocio, cuando la UCO constata como tuvo una participación muy activa e interesada en el éxito del negocio de esta trama».

