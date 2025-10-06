Vox denunciará a Exteriores por malversación tras pagar el regreso de la Flotilla «crucero de bailoteo»

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha anunciado este lunes que van a presentar una denuncia contra el Ministerio de Exteriores por malversación tras haber pagado el billete de avión de los españoles de la Flotilla Global Sumud, a los que ha ... acusado de haberse pegado un «tremendo crucero de bailoteo» en su travesía rumbo a Gaza hasta que fueron arrestados por Israel.

Fúster ha criticado que el ministerio liderado por José Manuel Albares haya proporcionado billetes para volver a España a «los exhibicionistas de la flotilla». Según ha comentado, «esas personas que se pegaron tremendo crucero de bailoteo por las islas del Mediterráneo deberían pagarlo de su bolsillo». «¿O es que también tiraron las tarjetas de crédito por la borda?», se ha preguntado, añadiendo que cuando «uno va a lo que va y tiene que tener previsto los medios de vuelta o lo que sea».

Los servicios jurídicos de Vox, según ha comunicado el portavoz nacional, observan un posible «uso impropio del dinero». Por todo ello, han presentado la denuncia, que podría transformarse en querella criminal cuando recaben mas información.

Fúster ha comparado el regreso de los participantes de la flotilla con el caso de la joven española que se accidentó en Tailandia hace un año a la que, según ha dicho, el Gobierno español se negó a ayudar. La familia tuvo que hacer una colecta para financiar su vuelta y «encima Hacienda les pidió que pagaran los impuestos correspondientes a esa donación».

«Abandonas miserablemente a una persona que ha sufrido un accidente en un país extranjero y, sin embargo, les pagas el billete de vuelta a unos exhibicionistas», ha censurado Fúster, quien también ha recordado que Vox tiene previsto presentar una querella por las protestas que acabaron la suspensión del final de la Vuelta Ciclista a España y que, a su juicio, fue «alentada, promovida y consentida por el Gobierno».