Vox denunciará a Exteriores por malversación tras pagar el regreso de la Flotilla «crucero de bailoteo»

El portavoz nacional ha afirmado, además, que el próximo martes se votará en el Congreso su propuesta sobre fiscalizar los gastos en inmigración ilegal

El portavoz de Vox, José Antonio Fúster
El portavoz de Vox, José Antonio Fúster

Carlos Mullor

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha anunciado este lunes que van a presentar una denuncia contra el Ministerio de Exteriores por malversación tras haber pagado el billete de avión de los españoles de la Flotilla Global Sumud, a los que ha ... acusado de haberse pegado un «tremendo crucero de bailoteo» en su travesía rumbo a Gaza hasta que fueron arrestados por Israel.

