Vox carga contra las «vacaciones» de la diputada de Más Madrid en la flotilla a Gaza: «No es de recibo que mantenga el sueldo público»

La flotilla de los activistas con rumbo a Gaza sigue protagonizando la vida política en la Asamblea de Madrid. Los problemas de la vivienda, entre otros, tendrán que esperar para la oposición, porque de momento tanto Más Madrid como el PSOE están centrando su ... actividad en la situación de Gaza, y ahora también en el aborto. Ha sido la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, quien este lunes ha cargado contra la diputada de Más Madrid, Jimena González, embarcada en la flotilla Thousand Madleens, y ha criticado que siga recibiendo el sueldo público como parlamentaria en lo que ha calificado de «vacaciones» por el mar.

Jimena González, diputada activista trans de Más Madrid, zarpó el pasado 27 de septiembre desde el puerto de Catania (Sicilia, Italia) a bordo de la flotilla Thousand Madleens to Gaza, una expedición civil e internacional «que busca romper el bloqueo impuesto por Israel sobre la Franja de Gaza y abrir un corredor marítimo humanitario que permita la llegada de alimentos, medicinas y material básico a la población palestina», según el comunicado que lanzó ese día Más Madrid.

Hasta ahora, la diputada ha estado ausente en un Pleno, el de la semana pasada, y volverá a estarlo, previsiblemente, el próximo jueves. Fuentes de la Asamblea subrayan que sería sancionada «si faltase tres plenos de manera consecutiva o cinco en total en el mismo periodo de sesiones». Para ello, tendría que faltar este próximo jueves y también el siguiente.

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid se ha referido así a las flotillas que han puesto rumbo a Gaza: «En cuanto a los activistas de extrema izquierda de la flotilla, lo que he visto en las imágenes es que se lo han pasado muy bien, a costa del dinero de todos los madrileños y de todos los españoles».

Según ha advertido, «no es de recibo que la diputada que estaba en la flotilla y que es diputada de esta Asamblea, de Más Madrid, esté cobrando el sueldo público mientras está disfrutando en la flotilla que hemos visto que ha parado en Mykonos, en Ibiza...»

«Les hemos visto pasándoselo muy bien y es lamentable que los recursos de todos los españoles y el foco mediático esté puesto en estos activistas, que lo único que han hecho es un show y un circo para no hablar de verdad de los problemas que afectan a los españoles, que estoy segura de que no se pueden permitir estas vacaciones que han tenido los activistas», ha sentenciado Isabel Pérez Moñino.

A juicio, de Vox, «la izquierda está nerviosa tras el acuerdo de paz, a ver ahora de qué van a hablar. Están tan alejados de los barrios y de los problemas de los madrileños que cuando hay que hablar de ellos no saben qué decir, y vuelven a insistir con Palestina y con Gaza y a poner esa cortina de humo para que no se hable de los problemas del Gobierno de España ni de la corrupción». «Quieren tapar los ojos de todos los madrileños y de todos los españoles con la bandera de Palestina y nosotros ahí no nos van a encontrar».

Por su parte, el portavoz del PP en el Parlamento madrileño, Carlos Díaz-Pache, ha asegurado que todo se trata de una enorme cortina de humo: «No hay flotilla, no hay aborto, no hay francomodín que nos vaya a despistar de lo realmente importante, hacer nuestro trabajo y reclamar elecciones generales al Gobierno, absolutamente superado, agotado, porque no queremos ver a la Guardia Civil entrando en la Moncloa para detener a nadie».

Este lunes, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha denunciado que «las detenciones ilegales y las vejaciones a los miembros de la flotilla no son una excepción, sino un ejemplo más de la forma de actuar de Israel, que lleva décadas ensañándose contra la población palestina de manera muchísimo más brutal».