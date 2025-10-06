Suscribete a
ABC Premium

Vox carga contra las «vacaciones» de la diputada de Más Madrid en la flotilla a Gaza: «No es de recibo que mantenga el sueldo público»

El partido de Abascal tacha de «show y circo» la experiencia «de los activistas de extrema izquierda»

La ley del Concebido de Ayuso despierta el recelo de Vox: «No puede servir de coladero para dar más ayudas a inmigrantes»

Jimena González, diputada de Más Madrid embarcada en la flotilla Thousand Madleens
Jimena González, diputada de Más Madrid embarcada en la flotilla Thousand Madleens
Mariano Calleja

Mariano Calleja

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La flotilla de los activistas con rumbo a Gaza sigue protagonizando la vida política en la Asamblea de Madrid. Los problemas de la vivienda, entre otros, tendrán que esperar para la oposición, porque de momento tanto Más Madrid como el PSOE están centrando su ... actividad en la situación de Gaza, y ahora también en el aborto. Ha sido la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, quien este lunes ha cargado contra la diputada de Más Madrid, Jimena González, embarcada en la flotilla Thousand Madleens, y ha criticado que siga recibiendo el sueldo público como parlamentaria en lo que ha calificado de «vacaciones» por el mar.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app