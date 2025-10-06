Suscribete a
ABC Premium

El Congreso hace dejación de funciones con el CNI y no cita a su directora desde 2022

Debe supervisar los objetivos que fija el Gobierno cada año, pero no consta este control en la etapa sanchista

Robles, Marlaska y Albares ocultan al Congreso el uso de los fondos reservados

Esperanza Casteleiro, actual directora del CNI
Esperanza Casteleiro, actual directora del CNI Ignacio Gil
Ana Sánchez

Ana Sánchez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las disfunciones del Congreso se acumulan. A la incapacidad para aprobar leyes propias, el bloqueo a las del Senado y la ausencia de control sobre los fondos reservados que usa el Gobierno desvelada por ABC se une que la Cámara tampoco está supervisando la actividad ... y los objetivos que el Gobierno marca cada año al Centro Nacional de Inteligencia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app