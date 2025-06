Sesión de control al Gobierno, en directo: declaraciones de Bolaños tras la petición del juez Peinado de imputar al ministro y última hora desde el Congreso hoy

Sigue en diercto la sesión de control al Gobierno marcada por la ofensiva del PP contra el Gobierno por el caso Koldo y por la petición del juez Juan Carlos Peinado de imputar a Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Buenos días, comienza aquí la cobertura en directo de la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. En esta ocasión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no estará presente al estar en la cumbre de la OTAN en La Haya (Países Bajos), pero sí estará el ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras el auto de ayer del juez Peinado en el que se pedía al Tribunal Supremo que le investigara por la contratación de la asesora de Moncloa para Begoña Gómez, esposa del presidente.

La vicepresidenta primera ha respondido a la pregunta de la secretaria general, confirmando que al Partido Popular no le tienen «ningún miedo». Además, declara que «da miedo» que el PP no tenga propuestas políticas en viviendas y compre los idearios de la extrema derecha.

El objetivo del 5% en Defensa, comprometido para todos los meibros en la OTAN, no ha gustado en Podemos. Ione Belarra, líder del partido, ha pedido que España «salga de la OTAN»: «Dejen de usar las bases norteamericanas de España». Ha finalizado atacando al «fascista» Donald Trump. «'Fuck Trump y Fuck OTAN' ha declarado.

«Este Gobierno, este presidente, contra viento y marea, ha mantenido una posición propia, diciendo que no pensaba subir el gasto en defensa por encima del 2%, frente al 5% que se nos quería imponer por parte de la OTAN. Es lo que le pasa, que al final dan mas credibilidad a los tweets que a los pronunciamientos oficiales».