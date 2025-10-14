Suscribete a
ABC Premium

Sánchez cesará a Torres si hay escándalo con mujeres como Ábalos

Solo aguantaría al ministro si un nuevo informe de la UCO habla de compra de material sanitario

Aldama asegura que alquilaba un piso en Atocha para Ángel Víctor Torres

Torres con Elma Saiz en el desfile militar del 12-O
Torres con Elma Saiz en el desfile militar del 12-O ABC
Joan Guirado

Joan Guirado

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ante la previsible entrega inmediata de un nuevo informe elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) respecto a las conexiones del ministro Ángel Víctor Torres con los miembros de la presunta trama corrupta que operaba en torno al Partido ... Socialista, en Moncloa y en Ferraz se ponen la venda antes de la herida.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app