El PP fuerza a los ministros Aagesen, Robles y Marlaska a dar explicaciones en el Senado sobre los incendios

El Partido Popular ha solicitado este miércoles la habilitación del Senado en el mes de agosto para forzar al Gobierno (para la cual se necesitan las firmas de la mayoría absoluta de la cámara, de la cual dispone el PP) a dar explicaciones sobre su ... gestión de la ola de incendios que asola la península desde hace ya dos semanas antes del día 31. Así, estarán obligados a comparecer de manera urgente y extraordinaria de los ministros Sara Aagesen, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, tal y como han solicitado los de Alberto Núñez Feijóo en la Cámara Alta. «Los afectados quieren respuesta y qué mejor que darlas en el Senado», ha anunciado la portavoz de los populares, Alicia García, en una rueda de prensa ofrecida en el Salón de Pasos Perdidos de la cámara.

A la titular de Transición Ecológica y Reto Demográfico, ha explicado García, la llama el PP «porque ha abandonado el medio rural, para saber cómo es posible que exista una política medioambiental si se abandona el campo y qué ha hecho para luchar contra el reto demográfico. Y a los responsables de Defensa e Interior, «para que den cuenta en tiempo y forma de las actuaciones del Gobierno y de los recursos empleados» en la extinción del fuego.

La senadora popular ha anunciado, además, que, después del verano, también se convocará la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado, un instrumento diseñado como espacio de diálogo y coordinación entre el Gobierno central y las regiones, y donde espera García que acudan todos los ministros responsables. Por si acaso, Aagensen, Robles y Marlaska habrán de comparecer en un plazo de diez días.

El registro de comparecencias se produce en plena guerra entre Gobierno y PP por el reparto de recursos (como maquinaria pesada y más efectivos del Ejército para colaborar con la UME), del que los populares se quejan de no haber recibido todo lo que Pedro Sánchez les prometió en sus visitas a las zonas afectadas por el fuego. Ni uno ni otro abogan por elevar la situación al nivel 3, que supondría declarar la emergencia nacional igual que ya se hizo con el apagón del pasado 28 de abril y ceder al Ejecutivo central el mando único de la gestión. El PP no lo solicita consciente de que no traería consigo más recursos y el Ministerio del Interior no lo declara al no observar razones «objetivas» para hacerlo.

Al igual que ya lleva días denunciando Feijóo, este miércoles ha sido Alicia García la que arremetido contra un presidente del Gobierno y un Estado que «no ha estado a la altura de las circunstancias, del nivel de emergencia ni al lado de las personas afectadas». En definitiva, ha dicho, España está ante «un Gobierno que no está». García se ha quejado asimismo de que el Gobieno prácticamente no haya ejecutado los fondos europeos para gestión forestal -«solo 2,7 millones de euros de los 71 aprobados que podía haber dedicado y que no ha ejecutado», ha dicho- al tiempo que ha lamentado que nuestro país dedique a la prevención de incendios «una cuarta parte de lo que dedican países como Grecia o Portugal como ha constatado el Tribunal de Cuentas Europeo».

García ha reprochado también a Sánchez que nuestro país lleve cinco años sin Mecanismo de Respuesta de Protección Civil y sin el Mapa Nacional de recursos y medios entre Estado y Comunidades Autonómicas. «un catálogo con recursos disponibles para extinguir los fuegos que, si se hubiera tenido, el Gobierno no hubiera esperado hasta el día 15 de agosto para preguntar a las comunidades que no sufrían los incendios qué medios aéreos tenían disponibles para las otras que sí estaban siendo asoladas».

«Sánchez es un presidente ausente que ha llegado mal, tarde y a rastras, y que está más preocupado por sus problemas judiciales. Salió del búnker de La Moncloa para meterse en el de La Mareta», ha zajado, no sin antes añadir que «quien ha estado poniendo en el centro a las personas todos estos días es Feijóo».