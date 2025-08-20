Suscribete a
ABC Premium
Directo
Restablecida la circulación de trenes entre Madrid y Galicia siete días después

El PP fuerza a los ministros Aagesen, Robles y Marlaska a dar explicaciones en el Senado sobre los incendios

Alicia García anuncia la petición de comparecencia urgente y extraordinaria en agosto de los titulares de Transición Ecológica, Defensa e Interior

Análisis | ¿Por qué la UME no ha pedido ayuda al Ejército?

El PP fuerza a los ministros Aagesen, Robles y Marlaska a dar explicaciones en el Senado sobre los incendios
Imagen: Jaime García
Patricia Romero

Patricia Romero

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Partido Popular ha solicitado este miércoles la habilitación del Senado en el mes de agosto para forzar al Gobierno (para la cual se necesitan las firmas de la mayoría absoluta de la cámara, de la cual dispone el PP) a dar explicaciones sobre su ... gestión de la ola de incendios que asola la península desde hace ya dos semanas antes del día 31. Así, estarán obligados a comparecer de manera urgente y extraordinaria de los ministros Sara Aagesen, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, tal y como han solicitado los de Alberto Núñez Feijóo en la Cámara Alta. «Los afectados quieren respuesta y qué mejor que darlas en el Senado», ha anunciado la portavoz de los populares, Alicia García, en una rueda de prensa ofrecida en el Salón de Pasos Perdidos de la cámara.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app