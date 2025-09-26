El 'Telegraph' apunta a las tácticas de Pedro Sánchez: «Usa Gaza para salvar el pellejo»

Pedro Sánchez ha acabado su ronda internacional con una visita a Londres en la que, nuevamente, ha enarbolado la bandera de la defensa de Gaza. Ni palabra sobre la imputación a su hermano, sobre la vistilla que va a tener este sábado en Plaza Castilla ante el juez Peinado, ni tampoco sobre la situación del fiscal general o el escándalo de las pulseras antimaltrato. Su foco es Gaza y el cambio climático. La prensa crítica en España lo ha visto claramente, pero también la internacional.

Es el caso del Telegraph. El diario, de línea habitualmente conservadora, le ha dedicado un duro reportaje al presidente dle Gobierno, bajo un titular que no deja lugar a dudas: «Sánchez usa Gaza para salvar su pellejo». En el amplio texto, recuerda cómo el presidente está en uno de los peores momentos de su vida política y, pese a todo, se aferra a cuestiones internacionales para tapar el manto de dudas que hay sobre su fuguro.

«Los expertos predicen que intentará usarlo —la defensa de Gaza— para catapultarse a una victoria en unas elecciones anticipadas frente a los partidos de derechas, divididos sobre Israel, y poner fin al escándalo de corrupción que envuelve a su partido socialista.

Meses de acusaciones de amiguismo y fraude han amenazado a su frágil gobierno de coalición y han alcanzado a algunos de los aliados más cercanos del dirigente de 53 años, por no mencionar a su esposa y a su hermano», recuerdan en el diario británico.

Esta táctica, según analiza el Telegraph, le está dando resultados. «Sánchez insiste personalmente en responder a las preguntas parlamentarias sobre Israel y Palestina, en lugar de dejarlas a su ministra de Asuntos Exteriores», recuerda. «Está funcionando: sus índices de aprobación se han estabilizado y comienzan a recuperarse», afirman, usando datos de las últimas encuestas publicadas.

«¿Tirará 'Perro' los dados y gobernará cuatro años más?

En el medio birtánico recuerdan el mote que usan los críticos de Sánchez, 'Perro', para añadir una pregunta más a su reportaje: ¿ganará la próximas elecciones? El propio Sánchez ha afirmado que va a presentarse a la reelección en 2027.

«Entonces, ¿tirará 'Perro' los dados y añadirá otros cuatro años a sus siete liderando España?», se preguntan. «Tiene experiencia en regresos improbables. Tras unos desastrosos resultados locales que parecían poner fin a su mandato en 2023, convocó unas elecciones anticipadas en verano y salió victorioso», recuerdan.