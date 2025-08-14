Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Un convoy logra evacuar a 19 vecinos Cabezabellosa, el municipio cacereño cercado por las llamas
Mapa
Agosto quema la mitad del suelo forestal que ha ardido en todo el año

Sánchez no encuentra refugio en el exterior por sus roces con EE.UU.

El presidente, excluido de la cumbre europea con Trump, solo acude a una reunión de balance posterior

La negativa a aumentar el gasto en defensa y el acercamiento a China agrandan la distancia con la Casa Blanca

Zelenski se reúne con Merz en Berlín para preparar la reunión virtual de líderes europeos con Trump

Pedro Sánchez en el balance de la cumbre
Pedro Sánchez en el balance de la cumbre ep
Enrique Serbeto

Enrique Serbeto

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido a última hora participar en la reunión virtual de líderes europeos en la que han sido informados de los resultados de la conversación que han tenido los máximos dirigentes de Alemania, Francia, Reino Unido, Polonia y ... Finlandia, así como los presidentes de la Comisión y el Consejo europeos y el secretario general de la OTAN, con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y el norteamericano Donald Trump. Según fuentes de La Moncloa, la decisión sería la continuación de una política activa en el grupo de la llamada coalición de voluntarios en apoyo a Kiev, en la que España ha tenido una participación intermitente, aunque en estos momentos eso nos sitúe en una posición de segunda fila en Europa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app