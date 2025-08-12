Suscribete a
EE.UU. alerta de un aumento del antisemitismo en España y señala a Ione Belarra por ello
Todos los incendios activos en España

Estados Unidos alerta de un aumento del antisemitismo en España y apunta a Podemos por ello

El Departamento de Estado de EE.UU. detecta en su nuevo informe de derechos humanos un repunte del 77% en los delitos de odio contra judíos y señala a Ione Belarra por acoger en el Congreso un acto con discursos que justificaron el atentado de Hamás en 2023

Pasajeros judíos de un vuelo de Iberia reciben su comida con el mensaje «Palestina libre»

Ione Belarra, en un concentración contra Israel.
Ione Belarra, en un concentración contra Israel. EFE
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

El Departamento de Estado de Estados Unidos alertó este lunes de un repunte del antisemitismo en España, con un aumento de los delitos de odio contra judíos en 2023 y 2024, según su más reciente informe sobre derechos humanos. En octubre de 2023 tuvo ... lugar el ataque del grupo terrorista Hamás contra Israel, en el que murieron 1.200 personas y se tomaron rehenes.

