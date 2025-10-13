Ábalos rompe con su abogado a dos días de su declaración ante el Supremo

El exministro José Luis Ábalos ha decidido romper con Anibal Álvarez, el abogado que le defiende en la causa abierta contra él en el Tribunal Supremo y en la que se indaga en si se hizo con comisiones ilegales gracias al amaño de adjudicaciones ... de obra pública en favor de determinadas constructoras.

El motivo, según fuentes jurídicas consultadas por ABC, serían las diferencias de criterio a la hora de abordar la estrategia procesal a seguir. En todo caso, y a falta de que el letrado renuncie formalmente y por escrito ante el instructor Leopoldo Puente, esta situación abre un nuevo escenario a dos días de la declaración como imputado de Ábalos dado que, por ley, no puede declarar si no es asistido por un abogado. [NOTICIA EN AMPLIACIÓN]

