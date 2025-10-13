Suscribete a
Expulsan a un político de la oposición israelí tras interrumpir a gritos el discurso de Trump en el parlamento

Ábalos rompe con su abogado a dos días de su declaración ante el Supremo

Si no coge la venia un nuevo letrado, la declaración tendrá que aplazarse

Ábalos no rebajará el riesgo de entrar en prisión aunque deje el escaño

Ábalos, en el Congreso
Ábalos, en el Congreso ángel de antonio
Javier Lillo

Javier Lillo

El exministro José Luis Ábalos ha decidido romper con Anibal Álvarez, el abogado que le defiende en la causa abierta contra él en el Tribunal Supremo y en la que se indaga en si se hizo con comisiones ilegales gracias al amaño de adjudicaciones ... de obra pública en favor de determinadas constructoras.

