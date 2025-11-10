Suscribete a
RTVE revoluciona toda su parrilla por la muerte de Franco

Emitirá un especial la noche del 20-N, diez documentales y pódcast, una serie y varios reportajes

Presentación de la programación especial de RTVE con motivo del 50 aniversario de la muerte de Franco
Presentación de la programación especial de RTVE con motivo del 50 aniversario de la muerte de Franco

Guillermo Calvo

El 20 de noviembre se cumplirá medio siglo desde que el dictador Francisco Franco falleció en Madrid a los 82 años de edad y, para recordarlo, RTVE realizará la noche del miércoles 19 una emisión especial en los canales 24h y La2 desde el Pazo ... de Meirás, lugar que poco tuvo que ver en la muerte del dictador. Situado en Sada (La Coruña), fue la residencia veraniega de Franco y el Gobierno lo declaró lugar de Memoria Democrática el pasado mes de septiembre al considerarlo «símbolo referencial de la dictadura y centro de poder» del franquismo.

