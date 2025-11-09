Suscribete a
La primera semana de juicio deja tocado al fiscal general

Su jefa de prensa testificó que García Ortiz le dictó el correo reservado a la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso

La prueba directa de que fue el filtrador de datos de la Fiscalía sigue sin aparecer, pero la sospecha permanece

La Audiencia de Madrid confirma el procesamiento del novio de Ayuso por fraude fiscal

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, toma notas al inicio del juicio
Carmen Lucas-Torres y Nati Villanueva

La primera semana del juicio contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por revelación de secretos, no le deja en buen lugar. No se han incrementado los indicios que puedan convertirse en prueba directa de esa filtración respecto a la instrucción. Sigue sin ... aparecer la 'pistola humeante': el wasap, el correo o el testimonio (él borró todo el contenido de sus dispositivos) que pruebe que él mismo compartió con los medios de comunicación o con alguien de la Presidencia del Gobierno, como consideran las acusaciones, el intercambio de comunicaciones entre el abogado de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto para llegar a un pacto o una conformidad por medio de la que el empresario pagara una suma y evitara un procedimiento judicial con petición de pena de prisión por un fraude a Hacienda de 350.000 euros.

