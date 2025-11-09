La primera semana de juicio deja tocado al fiscal general

La primera semana del juicio contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por revelación de secretos, no le deja en buen lugar. No se han incrementado los indicios que puedan convertirse en prueba directa de esa filtración respecto a la instrucción. Sigue sin ... aparecer la 'pistola humeante': el wasap, el correo o el testimonio (él borró todo el contenido de sus dispositivos) que pruebe que él mismo compartió con los medios de comunicación o con alguien de la Presidencia del Gobierno, como consideran las acusaciones, el intercambio de comunicaciones entre el abogado de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto para llegar a un pacto o una conformidad por medio de la que el empresario pagara una suma y evitara un procedimiento judicial con petición de pena de prisión por un fraude a Hacienda de 350.000 euros.

Lo que sí ha quedado claro en los primeros días del juicio en el Tribunal Supremo ha sido el interés e implicación directa en el asunto del fiscal general. A pesar de que todos los testigos propuestos por su defensa se han esforzado por explicar que el asunto alcanzó una dimensión mediática tan amplia por las publicaciones en redes sociales del jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, así como por las propias declaraciones públicas de la presidenta madrileña, lo cierto es que una persona de la máxima confianza de García Ortiz se volcó en conseguir la información de la causa en tiempo récord, se la remitió a su correo personal y él mismo participó, con su jefa de prensa, en la elaboración de una nota de prensa para explicar la investigación fiscal a González Amador. Se volcó en que quedara claro que el acuerdo fue propuesto por su defensa y no por la Fiscalía.

Trasladó datos del famoso correo

Mar Hedo, responsable de Comunicación del Ministerio Público, que declaró como testigo el martes, la segunda jordana de declaraciones, reconoció que fue el propio fiscal general, Álvaro García Ortiz, quien le «dictó» el contenido de los correos de principios y finales de febrero entre la defensa de González Amador y la Fiscalía por el expediente iniciado en 2022 por Hacienda.

Hedo justificó que «los correos ya estaban en el mercado» cuando García Ortiz decidió introducirlos en la nota remitida a los medios la mañana del 14 de marzo, pero no es habitual que el propio fiscal general «baje» al trabajo de redacción de una nota de prensa en prácticamente ningún asunto, salvo que sea de máxima relevancia pública.

La secuencia de la filtración no se altera

La secuencia de apenas unas horas que se analiza al detalle para comprobar si García Ortiz pudo participar en una filtración de datos reservados al abogado de un investigado, y que permanece inalterada, es la siguiente: el diario 'El Mundo' publicó, a las 21.29 horas del día 13 de marzo de 2024 una noticia con el titular 'La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales', con el enfoque de que el pacto partió de la Fiscalía.

Entre esa hora y las 21.54, el fiscal Julián Salto, que estaba en un partido de fútbol, recibió numerosas llamadas, tanto de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra -quien le dijo que si no estaba disponible no se preocupara por el asunto, ya hablarían al día siguiente- como de la jefa de la Fiscalía de Madrid, Pilar Rodríguez. Es ella -que también estuvo investigada por revelación de secretos, pero se le levantó dicha condición- quien a las 21.54 horas recibió del fiscal Salto todas las comunicaciones con el abogado de González Amador y las remitió al fiscal general, a su correo personal de Gmail. A las 22.10 horas, 'La Sexta' informó de que el pacto no lo propuso la Fiscalía, sino el abogado de González Amador. A las 22.25 horas, el programa Hora 25 de la 'Cadena Ser' también publicó dicha versión de los hechos. Es la publicación en ese programa la que la defensa de Amador considera que fue resultado de la filtración de García Ortiz. El periodista que la dio declarará el martes.

El primer periodista que lo tuvo no publicó

Quien ya declaró como testigo fue José Precedo, el periodista de 'Eldiario.es' que el 6 de marzo recibió todo el expediente con los correos reservados a la defensa de González Amador pero decidió no publicarlos hasta que lo hizo la 'Cadena Ser' para preparar bien la información con su equipo, dijo. Atendiendo a su derecho, no desveló su fuente.