Escucha las noticias de este viernes 31 de octubre

El Gobierno abre el procedimiento para ilegalizar la Fundación Franco y se lo notifica a la entidad

El proceso de ilegalización llegará a los juzgados como muy pronto en agosto de 2026

Los letrados del Senado califican de inconstitucional la ley para ilegalizar la Fundación Francisco Franco

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun. EFE

EP

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Cultura, ha abierto este viernes el procedimiento previo para instar a la ilegalización ante la Justicia de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) y le ha notificado a la entidad dicho expediente, así como la ... apertura del correspondiente periodo de alegaciones, tal y como han confirmado fuentes de Cultura.

