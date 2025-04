La relación de Sánchez con China vulnera la hoja de ruta de la OTAN

La nueva relación entre la Unión Europea y China que Pedro Sánchez intentó promover abiertamente durante su reciente viaje a Pekín antes de Semana Santa choca frontalmente con uno de los puntos del «concepto estratégico» de la OTAN, que fue aprobado en 2022 precisamente durante ... la Cumbre que se celebró en Madrid con España como anfitriona, con el líder socialista como jefe del Ejecutivo. «Las aspiraciones declaradas y las políticas coercitivas de la República Popular China (RPC) desafían nuestros intereses, nuestra seguridad y nuestros valores», declara abiertamente el punto 13 del citado documento.

Según ha podido saber ABC de fuentes militares, en la Alianza «no ha gustado» la posición que está abanderando Sánchez para la Unión Europea (UE) hacia Pekín. Preguntadas al respecto por este periódico, fuentes oficiales de la OTAN han preferido guardar silencio. El Ministerio español de Defensa, por su parte, se limita a subrayar que las relaciones de nuestro país con esta organización «a nivel defensa son magníficas y nuestras Fuerzas Armadas son altamente valoradas en todas las misiones en las que forman parte».

Objetivo: lograr estabilidad

La OTAN celebrará su próxima cumbre en dos meses, del 24 al 26 de junio en La Haya, y su secretario general, Mark Rutte, está volcando sus esfuerzos en favorecer un entendimiento entre Estados Unidos y los países europeos en torno al gasto en defensa, y en hacer entender a la Administración de Donald Trump la utilidad que la Alianza tiene frente a China, con el objetivo de asegurar la estabilidad de la organización.

Esta cumbre va a ser una cita clave, ya que puede marcar un antes y un después para la futuro de la organización, para bien o para mal. Por ello, que, dos meses antes del cónclave, España vulnere frontalmente uno de los puntos de la estrategia supone servir en bandeja a la Administración norteamericana un nuevo elemento a utilizar dentro de la organización contra los socios europeos. Dicho de otro modo, va en la dirección contraria a los esfuerzos que está haciendo Mark Rutte para que la Alianza supere las dificultades que atraviesa.

Maniobras contra los aliados

La OTAN es una alianza político-militar, no solo militar, y cada parte tiene su propia estrategia. Aquí es donde entra el «concepto estratégico», que juega un papel fundamental ya que define las prioridades y directrices de la Alianza ante las distintas amenazas de seguridad que existen en cada momento.

China entró en esta hoja de ruta catalogada como desafío por primera vez en 2022, por su papel de colaborador necesario de Rusia en la guerra de Ucrania. El punto 13 del documento también advierte que Pekín «emplea una amplia gama de herramientas políticas, económicas y militares para ampliar su presencia en el mundo y proyectar poder, al tiempo que mantiene opaca su estrategia, sus intenciones y su rearme militar», antes de subrayar que «las operaciones híbridas y cibernéticas maliciosas de la RPC y su retórica de enfrentamiento y desinformación van dirigidas contra los aliados y dañan la seguridad de la Alianza».

Este apartado también señala que China «aspira a controlar sectores tecnológicos e industriales claves, infraestructuras críticas y materiales y cadenas de suministro estratégicos», y que «utiliza su ventaja económica para crear dependencias estratégicas y aumentar su influencia». «Se esfuerza por subvertir el orden internacional basado en normas, incluyendo los ámbitos espacial, cibernético y marítimo. La profundización de la asociación estratégica entre la República Popular China y la Federación Rusa, y sus intentos mutuos por debilitar el orden internacional basado en normas van en contra de nuestros valores e intereses», concluye.

El problema no es tanto la relación bilateral de España con China como el cómo se está promoviendo ese acercamiento: el momento (Sánchez viajó a China y se fotografió con el presidente Xi Jinping tras declarar Trump la tregua arancelaria de 90 días a la UE); el discurso (defendió que había que dejar las tensiones comerciales con Pekín a un lado en aras de fortalecer la relación cuando no dice lo mismo de EE.UU.), y el intento de arrastrar a toda la Unión Europea a una mejor relación con el gigante chino. «Tanto España como Europa tenemos un importante déficit comercial con China, que hay que trabajar por subsanar, y no debemos dejar que las tensiones comerciales se interpongan al potencial crecimiento de nuestra relación», señaló en Pekín el pasado 11 de abril. «España es partidaria de unas relaciones entre la UE y China más equilibradas, de encontrar soluciones negociadas a nuestras diferencias, que las tenemos, y de una mayor cooperación», insistió por segunda vez.

Hasta cuatro veces

Pero aún hubo una tercera ocasión: «creemos necesario seguir avanzando en el establecimiento de unas relaciones sólidas entre China y la UE y también entre China y España». E incluso una cuarta: «Como un miembro activo y creo que también con peso dentro de la UE, ponemos el énfasis en lo que creo que es ahora mismo necesario para continuar construyendo una agenda positiva (...) Definitivamente sí. Creemos que hay oportunidades para profundizar esa relación bilateral entre España y China, y China y la UE».

Avisos repetidos en el perfil de X de la OTAN 11/07/2024 «La OTAN es más fuerte y segura con socios afines. Profundizamos lazos frente a la alineación de Rusia, China, Irán y Corea del Norte» 07/02/2024 «Los asesores de seguridad nacional de la Alianza y Suecia abordaron, entre otros, los crecientes desafíos que plantea China» 05/04/2023 «Los ministros de Asuntos Exteriores de todos los países de la OTAN concluyen sus reuniones centrándose en China y el apoyo a Ucrania» 30/11/2022 «Los ministros de Exteriores de la OTAN debatirán cómo fortalecer la resiliencia y los desafíos que plantea China» 30/11/2022 «Colaboraremos con China cuando nos convenga, pero debemos ser conscientes de las dependencias y reducir las vulnerabilidades» 25/11/2022 «Los ministros de Exteriores de la OTAN se reunirán para abordar el apoyo a Kiev, y los desafíos planteados por China» 22/07/2022 «El concepto estratégico aborda por primera vez China y los desafíos sistemáticos que plantea a la seguridad Euro-Atlántica»

Nuestro país no puede decir que desconocía la posición de la Alianza respecto a Pekín ya que, además de salir de la Cumbre de Madrid de la que Sánchez fue anfitrión, ha sido abordada en varias reuniones de la organización desde entonces, y plasmada en mensajes publicados incluso en redes sociales de la organización. La última vez, en julio de 2024 cuando publicó que «la OTAN es más fuerte y segura cuando cuenta con socios afines. Estamos profundizando nuestros lazos con Australia, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur para hacer frente al autoritarismo y la creciente alineación de Rusia, China, Irán y Corea del Norte». «Sánchez ha sido de todo menos oportuno», resumen fuentes militares.