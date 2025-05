El recuerdo de Julio Anguita remueve la división a la izquierda del PSOE

Maíllo promete «lío» y «ruido» al PSOE por el gasto militar

Izquierda Unida, integrado en Sumar y que tiene en su poder el Ministerio de Juventud e Infancia que lidera Sira Rego, promete «lío» y «ruido» al PSOE con el incremento del gasto militar, pero también con las relaciones con el Estado «genocida» de Israel. «Lo demostramos con el contrato de balas. Si estimamos que no se cumple el acuerdo de Gobierno [rescindir cualquier acuerdo contractual], vamos a hacer lío como diría el antiguo Papa Francisco», aseguró su líder, Antonio Maíllo, el pasado viernes, durante la presentación del documento de seguridad y defensa de IU, titulado 'Hacia un sistema alternativo de paz y seguridad', que tienen la intención de compartir con otras formaciones, tanto aliadas como no aliadas, del espacio en una ronda de encuentros para la que aún no hay fecha.