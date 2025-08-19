Una farmacéutica española en Estados Unidos no da crédito con lo que se vende en ese país: «En España sería impensable»

En Estados Unidos existe más accesibilidad a medicamentos en las farmacias. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de aquel país da mayor facilidad a la compra y uso de determinados productos, aunque, claro, existen también aquellos de uso exclusivo bajo receta en caso de ser potencialmente dañinos para la salud.

Por eso, cuando una farmacéutica española acude a Estados Unidos, se lleva las manos a la cabeza con lo que encuentra en las estanterías de las farmacias. Productos al alcance de cualquier cliente... que en España no encontraría.

Esto es lo que le ha ocurrido a Elena, una farmacéutica y creadora de contenido que, a través de su cuenta de TikTok infarmarte, ha dado a conocer qué ha motivado su sorpresa tras acudir a una farmacia de Nueva York.

Una farmacéutica española, sorprendida en una farmacia de Estados Unidos

Esta farmacéutica española ha hablado de varios productos que le han sorprendido toparse con ellos en una farmacia. El primero, «Naloxona de venta libre». Se trata de un medicamento que puede salvar vidas. «Se usa para revertir la sobredosis de opioides como el fentanilo. Viene con instrucciones muy claras de cómo administrarla a personas inconscientes. Es chocante pero también te dice mucho sobre la situación que viven aquí», comenta.

Otra diferencia entre España y Estados Unidos se encuentra en la melatonina. «Hay comprimidos de 10 mg. y hasta 12 mg. cuando en España lo máximo permitido sin receta es 1.99 mg». Su regulación en España es más estricta al considerarse un medicamento o un suplemento dietético con indicaciones, contraindicaciones y posibles efectos secundarios que se recomienda para personas con dificultades para dormir, insomnio, jet lag por viajes largos.

«También me sorprendió mucho ver inhaladores infantiles con corticoides disponibles sin receta para alergias. En España esto sería totalmente impensable», añade.

Aunque las diferencias no solo se encuentran en aquellos productos que en Estados Unidos se venden con mayor facilidad, sino, también, al contrario. «Venden el paracetamol de 500 mg. como si fuera extrafuerte. La mayoría de españoles te dice que el de 500 mg. no le hace nada, que prefieren el de 1g.», matiza.

Por último, a esta farmacéutica le ha llamado la atención encontrarse con «antiácidos en formato gominola», y es algo que, de hecho, no es solo habitual en las farmacias en Estados Unidos, sino, también, en los supermercados norteamericanos para aliviar rápidamente síntomas como la acidez y el reflujo.