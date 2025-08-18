El PSOE critica el escaso público en las actuaciones y la falta de seguridad en el recinto ferial de Toledo «Se han convertido en las peores fiestas de la historia de la ciudad», señalan los socialistas

Carlos Vega, concejal socialista, ha pedido explicaciones al alcalde, Carlos Velázquez, por la falta de seguridad que este año ha habido en las Ferias y Fiestas de agosto. «El sábado se vivieron episodios trágicos ante la avalancha de los asistentes por abandonar un recinto donde no estaban señalizadas las salidas de emergencia y donde se lanzó gas pimienta que intoxicó a varios de los asistentes, que tuvieron que abandonar el recinto por la entrada principal provocando alarma y caos», ha señalado Vega, quien ha recordado que «la organización centró más atención en el control de acceso de bebidas alcohólicas y otras bebidas, que en el control de armas prohibidas como es el gas pimienta».

También, el concejal socialista ha calificado estas ferias como «las más pobres, desangeladas y las peores ferias y fiestas de la historia de Toledo». Según Vega, «la poca afluencia de público en las actividades y actuaciones programadas por el ayuntamiento, así como la falta de seguridad que ofrecía el recinto, han deslucido las fiestas de agosto del Partido Popular y Vox».

«Hoy, el alcalde o el concejal de festejos deben salir a dar explicaciones sobre los sucesos ocurridos el sábado y no hacer un balance triunfalista de unas ferias y fiestas sin alma vecinal, tristes y organizadas con falta de interés» ha concluido el socialista Vega.