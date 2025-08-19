Cortes de luz en Madrid hoy: consulta las áreas afectadas por horas el 19 de agosto

Desde comienzos de semana, los madrileños se enfrentan a una serie de interrupciones eléctricas que, lejos de obedecer a una avería, forman parte de un plan de mantenimiento programado por la compañía i-DE, del Grupo Iberdrola. Estos trabajos se prolongarán durante varios días y alcanzan tanto a la capital como a distintos municipios de la Comunidad de Madrid. El objetivo, según la empresa, es mejorar el estado de la red y garantizar un servicio más seguro y estable a largo plazo.

Los cortes no son simultáneos ni de larga duración, sino que se desarrollan de manera escalonada y en franjas horarias muy concretas, afectando a determinadas calles y bloques de viviendas.

En un comunicado difundido en su página web, la compañía explica que estos trabajos se extenderán entre el 18 y el 23 de agosto y recuerda que la lista de zonas afectadas está disponible públicamente para que los usuarios puedan organizarse con antelación.

Áreas afectadas por horas el 19 de agosto

Hoy, martes 19 de agosto, se prevén apagones temporales en distintos puntos de la capital y en municipios de la región. Entre los más destacados figuran Alalpardo/Valdeolmos-Alalpardo, El Álamo, Pinto y Torrelodones, además de varios barrios de Madrid capital.

Áreas afectadas el 19 de agosto: Alalpardo/Valdeolmos-Alalpardo: de 09.00 a 11.00 en Cl Alcala: 20; Cn Algete: 51, 55; Cr M - 123 Algete A Valdeolmos: 4 KM PX, 32 KM 0I, 34; KM 0I, 43 KM 5, 45 KM IEl Álamo: de 11.00 a 12.00 en Cl Alamillo: 17, 19, 21, 26, 28, 32; Cl Antonio Machado: 1, 2, 3, 4, 6; Cl Juan Carlos I: 46; Cl Mártires: 46, 48, 53, 55, 59; Cl Virgen De Las Nieves: 1, 2 A, 2 B, 2 C, 2 D, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; Cl Virgen Del Puerto: 4, 5, 6, 7, 8 BI, 10, 11, 12, 14 BI, 14, 15

Madrid: de 07.00 a 07.30 en Cl San Enrique De Osso: 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319; Cn La Huerta: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 PR, 15, 17, 19, 21 E, 23 D, 25 C, 27 B, 29 A, 31 F, 33 C, 35 B, 37, 39, 41 B, 43 A, 45 C, 47 B, 49 A, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 115, 117 C, 119 B, 121 A, 123 A, 123 B, 123 C, 123 D, 125 A, 125 B, 125 C, 125 D, 125 E, 127 A, 127 B, 127 C, 127 D, 127 E, 129 A, 129 B, 129 C, 129 D, 129 E, 131 A, 131 B, 131 C, 131 D, 131 E, 133 A, 133 B, 133 C, 133 D, 133 E, 135 A, 135 B, 135 C, 137 A, 137 B, 137 C, 139 A, 139 B, 139 C, 139 D, 139 E, 141 A, 141 B, 141 C, 141 D, 141 E, 143 A, 143 B, 143 C, 143 D, 143 E, 145 A, 145 B, 145 C, 145 D, 145 E, 147 A, 147 B, 147 C, 147 D, 147 E, 149 A, 149 B, 149 C, 149 D, 149 E, 151 A, 151 B, 151 C, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233; Ur Encinar De Los Reyes: 31 PR

Madrid: de 07.45 a 08.00 en Cl Eugenia De Montijo: 24 2, 24, 26, 28, 32, 33, 34 1, 34 2, 36 A, 36 5, 36 6, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50; Cl General Ricardos: 191 PR, 191, 193, 195, 199, 201, 203, 205, 211 PR; Cl Melisa: 1; Cl Monseñor Oscar Romero: 32, 34; Cl Reinosa: 2, 3, 4

Madrid: de 08.00 a 10.00 en Cl Ana Maria: 10, 13, 14, 15, 25 PR, 25, 27, 29; Cl Azucenas: 59 1, 63, 71, 73, 83, 90; Cl Cuevas: 38, 46; Cl Fereluz: 5, 13, 23; Cl Genciana: 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23; Cl Orquídeas: 5, 8

Madrid: de 08.30 a 10.30 en Cl Fuencarral: 42; Cl Perez Galdós: 3, 5, 7

Madrid: de 14.30 a 15.00 en Cl San Enrique De Osso: 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319; Cn La Huerta: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 PR, 15, 17, 19, 21 E, 23 D, 25 C, 27 B, 29 A, 31 F, 33 C, 35 B, 37, 39, 41 B, 43 A, 45 C, 47 B, 49 A, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 115, 117 C, 119 B, 121 A, 123 A, 123 B, 123 C, 123 D, 125 A, 125 B, 125 C, 125 D, 125 E, 127 A, 127 B, 127 C, 127 D, 127 E, 129 A, 129 B, 129 C, 129 D, 129 E, 131 A, 131 B, 131 C, 131 D, 131 E, 133 A, 133 B, 133 C, 133 D, 133 E, 135 A, 135 B, 135 C, 137 A, 137 B, 137 C, 139 A, 139 B, 139 C, 139 D, 139 E, 141 A, 141 B, 141 C, 141 D, 141 E, 143 A, 143 B, 143 C, 143 D, 143 E, 145 A, 145 B, 145 C, 145 D, 145 E, 147 A, 147 B, 147 C, 147 D, 147 E, 149 A, 149 B, 149 C, 149 D, 149 E, 151 A, 151 B, 151 C, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233; Ur Encinar De Los Reyes: 31 PR

Madrid: de 19.00 a 19.15 en Cl Eugenia De Montijo: 24 2, 24, 26, 28, 32, 33, 34 1, 34 2, 36 A, 36 5, 36 6, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50; Cl General Ricardos: 191 PR, 191, 193, 195, 199, 201, 203, 205, 211 PR; Cl Melisa: 1; Cl Monseñor Oscar Romero: 32, 34; Cl Reinosa: 2, 3, 4

Pinto: de 08.30 a 10.30 en Cl Ignacio Fuster: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; Cl Nicolas Fuster: 4, 6; Cl Princesa De Éboli: 18, 24, 26 1, 28, 30, 32

Torrelodones: de 07.00 a 07.30 en Cl Cieza: 3 B, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14; Cl Lorca: 1, 3, 5, 7 2, 7; Cl Murcia: 1, 3, 5, 7; Cl Santo Cristo Del Consuelo: 15, 17; Cl Vereda De La Via: 6 KM I1, 6 KM I3, 6 KM 15

Torrelodones: de 14.00 a 14.30 en Cl Cieza: 3 B, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14; Cl Lorca: 1, 3, 5, 7 2, 7; Cl Murcia: 1, 3, 5, 7; Cl Santo Cristo Del Consuelo: 15, 17; Cl Vereda De La Via: 6 KM I1, 6 KM I3, 6 KM 15

Por último, la eléctrica subraya que estos horarios son orientativos y que, en caso de que los trabajos finalicen antes, la luz volverá de inmediato sin previo aviso. De ahí la advertencia a los usuarios para que eviten cualquier manipulación en sus instalaciones domésticas mientras dure el corte, ya que el restablecimiento repentino podría ocasionar graves accidentes.