Horóscopo de hoy martes 19 de agosto de 2025 ¿Quieres saber tu predicción del horóscopo de hoy sobre el amor, el trabajo, la salud y el dinero? Descubre lo que te deparan los astros según tu signo del zodiaco

Si quieres conocer lo que te espera en el día de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes descubrir la predicción del horóscopo de hoy martes 19 de agosto para tu signo zodiacal. Adelántate al azar y averigua qué te deparan los movimientos de los astros para hoy: ¿será un buen día en la empresa o será mejor mantener un perfil bajo para evitar marrones? ¿Y en el amor?, ¿me sonreirán los astros? Evita sorpresas innecesarias y echa un vistazo a los presagios del horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Cualquier aspecto relacionado con una unión, ya sea sentimental o profesional, estará especialmente favorecido hoy por la influencia de los astros. Los compromisos que surjan en este día nacerán con buen pie y tendrán muchas posibilidades de éxito y estabilidad a largo plazo. Aprovecha para formalizar acuerdos o fortalecer vínculos importantes.

Tauro

Estás atravesando un periodo de transición en tu vida. Las cosas están cambiando a gran velocidad y quizás no te das cuenta de la profundidad de esas modificaciones. Tómate un tiempo para reflexionar sobre lo que está ocurriendo y adapta tus expectativas y planes a esta nueva realidad.

Géminis

Tus deseos de controlar o incluso poseer a la persona amada se están convirtiendo en un problema para la relación. Aunque te cueste, es fundamental que respetes el ámbito privado de tu pareja. La confianza y el respeto mutuo son la base de cualquier relación sana y duradera.

Cáncer

Vives una fase en la que el aburrimiento parece dominar tu día a día. No ocurren cosas ni para bien ni para mal, y eso empieza a preocuparte porque no encuentras alicientes vitales. Busca nuevas actividades, retos o pasatiempos que te motiven y despierten tu entusiasmo.

Leo

Tendrás que recurrir a un superior para resolver un problema laboral que sobrepasa tus atribuciones. No intentes solucionarlo por tu cuenta, ya que podrías complicar aún más la situación. Pide ayuda y sigue los cauces adecuados para que todo se resuelva correctamente.

Virgo

Conviene que controles tus nervios, especialmente en situaciones en las que te sientes amenazado. Analiza la situación con calma y actúa de manera adecuada a las circunstancias. La serenidad será tu mejor aliada para tomar decisiones acertadas y evitar conflictos innecesarios.

Libra

Es un buen momento para iniciar la construcción de algo importante, ya sea un proyecto personal, profesional o incluso una reforma en casa. Asegúrate de que los cimientos son sólidos y no te preocupes tanto por las apariencias; ya tendrás tiempo de pulir los detalles más adelante.

Escorpio

Los nervios pueden traicionarte en una situación complicada que surge de un error de uno de tus compañeros. Procura no traicionar amistades, pero tampoco mientas para encubrir a nadie. La honestidad y la lealtad deben ir de la mano para mantener relaciones sanas en el entorno laboral.

Sagitario

Escuchar no hace daño a nadie. Hoy los astros te aconsejan que prestes atención a lo que otros tienen que decir. No tienes por qué seguir todos los consejos, pero al menos tenlos en cuenta, ya que podrían aportarte perspectivas valiosas o ayudarte a evitar errores.

Capricornio

Te tocará enfrentarte con una persona con la que nadie quiere tener problemas, pero que está complicando la vida de todos. Habla claro, expón tus argumentos y busca el respaldo de tus compañeros. La unión y la sinceridad serán claves para resolver la situación.

Acuario

Tu actitud desafiante ante la vida puede estar ocultando miedos que no quieres reconocer. Si logras enfrentarte a ellos, podrás reconducir tu existencia hacia estadios más relajados y satisfactorios. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de afrontarlo.

Piscis

El día es muy propicio para emprender proyectos relacionados con cambios, remodelaciones o restauraciones. Si tienes algo pendiente en este sentido, es el momento de actuar. En el ámbito de la salud, podrías recibir una noticia preocupante; mantén la calma y actúa con responsabilidad, buscando el apoyo necesario si lo requieres.

Recuerda que en ABC también puedes descubrir las predicciones del horóscopo mensual y anual. O si te gusta más, también puedes echar un vistazo a tu animal del horóscopo chino y consultar cómo será este año según el animal que seas (de los 12 que existen en el zodiaco chino).

Más temas:

Astrología

Horóscopo