¿Qué santos se celebran hoy? Averigua el santoral del martes 19 de agosto

San Bernardo Tolomei, proveniente de una familia noble italiana, destacó por su brillante inteligencia y formación en Filosofía, Derecho y Teología. Su vida dio un giro profundo tras experimentar un milagroso alivio a un problema en la vista, lo que lo impulsó a entregarse por completo a Dios. Su existencia se convirtió en un ejemplo de amor y servicio tanto a Dios como a los demás. Su legado sigue vivo a través de la Orden Olivetana, que fundó, y su influencia perdura en la vida religiosa. La Iglesia Católica celebra su festividad honrando su santidad y su dedicación al cuidado de los enfermos y al sacrificio en tiempos difíciles.

Los santos que se celebran hoy están recogidos en el Martirologio Romano y de ahí es de donde se extraen de manera oficial. Se trata de un catálogo que el Vaticano va actualizando para incluir las canonizaciones que hay cada año.

El día de la celebración de los santos tiene origen en nuestra cultura gracias a la tradición católica que se instaló en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? La religión cristiana ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos importantes que, además, sufrieron las persecuciones de aquellos que repudiaban la fe católica.

Santos de hoy 19 de agosto

Santos de hoy Andrés de Cilicia y compañeros

Bartolomé de Simero

Bertulfo

Calminio

Donato de Sisteron

Ezequiel Moreno Díaz

Juan Eudes

León II

Luis de Tolosa

Magín

Magno de Aviñón

Sebaldo

Sixto III

Timoteo de Gaza.

