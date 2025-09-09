Suscribete a
Puigdemont reunirá a sus diputados para decidir sobre el ultimátum a Sánchez

La interparlamentaria de Junts, citada el lunes y el martes en Waterloo, también trazará su estrategia de oposición contra Salvador Illa

Génova da orden de volcarse en Castilla y León: «No demos nada por hecho»

Puigdemont en un acto en Bruselas
Puigdemont en un acto en Bruselas ABC
Joan Guirado

Carles Puigdemont ha citado a los diputados y senadores de Junts en Waterloo (Bélgica) el lunes y martes de la semana que viene. La razón de esta cita, según explican fuentes cercanas al 'expresident' a ABC, analizar el grado de cumplimiento de sus acuerdos ... con el PSOE y si la «falta de avances» les obliga a dejar sin efecto el pacto de Bruselas que permitió la investidura de Pedro Sánchez.

