Puigdemont reunirá a sus diputados para decidir sobre el ultimátum a Sánchez

Carles Puigdemont ha citado a los diputados y senadores de Junts en Waterloo (Bélgica) el lunes y martes de la semana que viene. La razón de esta cita, según explican fuentes cercanas al 'expresident' a ABC, analizar el grado de cumplimiento de sus acuerdos ... con el PSOE y si la «falta de avances» les obliga a dejar sin efecto el pacto de Bruselas que permitió la investidura de Pedro Sánchez.

En la reunión de Bélgica del lunes y martes que viene, que sigue a la de la permanente y la Ejecutiva con los que el 'expresident' se vio el día después de reunirse con Salvador Illaen la sede de la Generalitat en Bruselas, estarán tanto los representantes de Junts en el Parlament y en el Congreso y los senadores del partido.

Entre las carpetas que los de Puigdemont tienen sobre la mesa y que deben discutir respecto a la relación con Sánchez, con distintas advertencias al PSOE por los incumplimientos, hay la delegación de las competencias de inmigración, la aplicación de la ley de amnistía respecto al propio Puigdemont y la oficialidad del catalán en la Unión Europea. Los Presupuestos Generales del Estado, indican en Junts, «es un tema zanjado». No los van a apoyar.

Más allá de lo relacionado con la política nacional, tras dos reuniones en Suiza con José Luis Rodríguez Zapatero en julio y agosto que «fueron muy mal», y de las que Puigdemont conversó con Illa en su cita de la semana pasada, los diputados de Junts también tienen que trazar su estrategia en el Parlament. Como en el caso del Estado, los postconvergetes ni se plantean apoyar las cuentas del Govern del PSC, que sigue con los presupuestos prorrogados un año después de iniciar el mandato.

La idea que manejan, según fuentes de la formación, pasa por recrudecer su oposición tanto a los socialistas como a ERC, su principal rival en las urnas, y socio de investidura de Salvador Illa, precisamente fiscalizando los acuerdos entre los dos partidos como el traspaso de Rodalies. El caos en la red ferroviaria, con varias incidencias en los últimos meses y los conflictos en la consejería de Educación, serán los principales temas que centrarán la tarea de oposición en la Cámara catalana que se reunirá por primera vez tras las vacaciones a finales de septiembre.

Jornada laboral

Un buen indicador de como va a ser la relación de Junts con el PSOE en el futuro será lo que ocurra finalmente este miércoles en el Congreso con la votación de las enmiendas a la reducción de la jornada laboral, que los independentistas consideran «lesiva».

En las últimas horas, según ha explicado la misma vicepresidenta Yolanda Díaz y han confirmado fuentes de Junts, la ministra de Trabajo ha contactado con los líderes del partido independentista para que retiren del orden del día la votación de su veto.

Díaz, que contactó con Puigdemont directamente, aunque este le derivó al grupo parlamentario en el Congreso, ha suplicado a los postconvergentes para evitar una de las mayores derrotas parlamentarias a las que se puede tener que enfrentar a lo largo de esta legislatura. El grado de insistencia de la ministra y su entorno, indican, llega a una «presión que con nosotros no funciona«.

A pocas horas para la votación en el pleno, que el PSOE pidió alterar con la excusa de la Diada, según fuentes al más alto nivel de Junts los de Puigdemont no tienen intención alguna de retirar su enmienda, lo que encamina hacia el precipicio la propuesta de Díaz.

ABC ya relató hace unos días que el partido catalán tenía amarrados los apoyos para que su enmienda a la totalidad salga adelante. Solo un movimiento radical por parte del Gobierno en materia de fiscalidad para las pequeñas y medianas empresas, que no se ha producido hasta ahora, podría cambiar las cosas. Algo que en Junts no prevén.

El hecho de apostar por tumbar la medida estrella de la número tres del Ejecutivo, que cuenta con el rechazo del empresariado catalán que ha canalizado a través de Junts su oposición, es un aviso a navegantes a la coalición formada por el PSOE y Sumar, a los que los siete diputados de Miriam Nogueras les ha repetido en distintas ocasiones que no pueden dar por seguros sus votos en ninguna votación.