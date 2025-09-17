Suscríbete a
Las empresas andaluzas rechazan el pacto de Pedro Sánchez y Puigdemont que las obliga a atender en catalán a los clientes: «Es un 'págalo tú'»

El presidente de la CEA, Javier González de Lara, critica el «coste» que tendrá para las compañías

Sánchez pacta con Junts que las empresas atiendan en catalán aunque su sede esté fuera de Cataluña

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, en una atención a medios en Huelva
El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, en una atención a medios en Huelva abc
Antonio R. Vega

El Gobierno que preside Pedro Sánchez ha llegado a un acuerdo con Junts per Catalunya, el partido de Carles Puigdemont, que obligará a las grandes compañías de España a atender al cliente en catalán y en los demás idiomas cooficiales del Estado a los ... consumidores que así lo requieran. El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha rechazado este miércoles esta imposición. En una entrevista en Canal Sur Radio, ha asegurado que el «coste» económico que acarrearía a las empresas iría «en detrimento» de sus trabajadores. No sería «una buena noticia», ha reconocido.

