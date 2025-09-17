Suscribete a
CEOE, sobre la exigencia del catalán: «Es un atentado a la libertad de empresa»

Miguel Garrido, vicepresidente primero de la patronal, asegura que, de nuevo, no se cuenta con las empresas sobre una medida que considera «ridícula» y «electoral» y que añade más costes

«Ya nos esperamos cualquier cosa», dice el número dos de Antonio Garamendi, tras señalar que «se buscan problemas donde no los hay, pero no se resuelven los que afectan a los ciudadanos»

Sánchez pacta con Junts que las empresas atiendan en catalán aunque su sede esté fuera de Cataluña

Miguel Garrido, vicepresidente primero de CEOE ABC
Susana Alcelay

Susana Alcelay

Madrid

El Gobierno vuelve a tener enfrente a los empresarios, ahora a cuenta de la nueva exigencia de Junts para que los negocios atiendan en catalán aunque su sede esté fuera de Cataluña. El vicepresidente primero de CEOE y presidente de CEIM, Miguel Garrido, asegura ABC ... que, de nuevo, se impone una medida a los negocios que supone nuevos costes y que «atenta contra la libertad de empresa», una exigencia que tilda de «ridícula» tras asegurar que «no tiene sentido ninguno». «Ya nos esperamos cualquier cosa», afirma.

