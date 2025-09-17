CEOE, sobre la exigencia del catalán: «Es un atentado a la libertad de empresa»

El Gobierno vuelve a tener enfrente a los empresarios, ahora a cuenta de la nueva exigencia de Junts para que los negocios atiendan en catalán aunque su sede esté fuera de Cataluña. El vicepresidente primero de CEOE y presidente de CEIM, Miguel Garrido, asegura ABC ... que, de nuevo, se impone una medida a los negocios que supone nuevos costes y que «atenta contra la libertad de empresa», una exigencia que tilda de «ridícula» tras asegurar que «no tiene sentido ninguno». «Ya nos esperamos cualquier cosa», afirma.

El número dos de la patronal que dirige Antonio Garamendi explica a este diario que son ya muchas las empresas que ya atienden en catalán en España, pero que otra cosa diferente es imponer el idioma por un partido «que tiene cogido al Gobierno con sus siete votos». Avisa de que por la nueva medida legal puede estar afectada desde la EMT a una empresa que tenga trabajadores en Toledo, aunque también recuerda que los empresarios no han sido informados del contenido de la enmienda pactada con los independentistas en la tramitación del proyecto de ley por el que se regulan los servicios de atención a la clientela.

«Otra vez vuelven a legislar al margen de los empresarios por motivos puramente electorales», dice el presidente de los empresarios madrileños. Recuerda que el Ejecutivo «busca problemas donde no los hay» en lugar de solucionar los que afectan a trabajadores y empresas, como es el caso del absentismo laboral, desequilibrio que habrá aumentado un 200% cuando concluya este ejercicio, tal y como ha publicado este medio.

Miguel Garrido recuerda, por último, el «problema lingüístico» que existe en la comunidad catalana y avisa de que parece que el Ejecutivo «pretende extenderlo a toda España».