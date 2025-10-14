Suscribete a
«No me pronuncio sobre los Nobel»: los mensajes que demuestran que Pedro Sánchez sí felicitó a otros premiados y no a María Corina Machado

El presidente ha justificado en una entrevista el silencio de su Ejecutivo sobre el último premio Nobel

El Gobierno se queda mudo y vincula a Machado con Vox tras conseguir el Nobel de la Paz

Pedro Sánchez, en una imagen de los últimos días
Pedro Sánchez, en una imagen de los últimos días efe

J.G., G.C. y D.Y.

«No me pronuncio sobre los premios Nobel» en general, ha explicado este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez al ser preguntado por qué el Gobierno no había felicitado a la opositora venezolana María Corina Machado por su premio Nobel de la Paz ... otorgado el pasado viernes.

