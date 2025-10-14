«No me pronuncio sobre los Nobel»: los mensajes que demuestran que Pedro Sánchez sí felicitó a otros premiados y no a María Corina Machado

«No me pronuncio sobre los premios Nobel» en general, ha explicado este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez al ser preguntado por qué el Gobierno no había felicitado a la opositora venezolana María Corina Machado por su premio Nobel de la Paz ... otorgado el pasado viernes.

Sánchez, en una entrevista en el programa radiofónico de la Cadena Ser 'Hoy por Hoy', también ha asegurado que «respeta y mucho el trabajo» de Machado y que desea que la «situación en Venezuela se normalice». En cualquier caso, el presidente no ha querido entrar a valorar el galardón: «No entro a valorar si es merecido o no».

Sin embargo, esa presunta distancia sobre los galardonados no se corresponde con la actitud pública que mantuvo en otras ocasiones. Como secretario de organización del PSOE eran habituales sus felicitaciones, pero ya como presidente, también.

En 2018, expresó su cariño y admiración a los galardonados, Denis Mukwege y Nadia Murad, asegurando que «su tremendo esfuerzo para poner fin a la violencia sexual como arma de guerra les hace grandes merecedores de este galardón. Su lucha nos inspira a todos. Felicidades a los dos».

Hoy reciben el Nobel de la Paz Denis Mukwege y Nadia Murad. Su tremendo esfuerzo para poner fin a la violencia sexual como arma de guerra les hace grandes merecedores de este galardón. Su lucha nos inspira a todos. Felicidades a los dos. #NobelPeacePrize #NobeldelaPaz pic.twitter.com/9UB2PLRpdq — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 10, 2018

También el caso, por ejemplo, de el Nobel de la Paz, al primer ministro etíope Abiy Ahmed Ali, un año más tarde, del que Sánchez escribió que «su impulso a la democracia etíope y su apuesta por la igualdad de género son savia nueva para la política africana. Congrats!».

El #NobelPeacePrize reconoce la labor del primer ministro de Etiopía, @AbiyAhmedAli, para alcanzar la paz y poner fin al conflicto fronterizo con Eritrea. Su impulso a la democracia etíope y su apuesta por la igualdad de género son savia nueva para la política africana.

Congrats! https://t.co/kCS43Dc3mk — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 11, 2019

En 2020, felicitaba así al Programa Mundial de Alimentos de la ONU, de la siguiente manera: «Ante desafíos como el hambre solo podemos actuar desde una alianza global. Cooperación, solidaridad. Enhorabuena y gracias absolutas por vuestra labor, especialmente relevante durante la pandemia».

El Nobel de La Paz recae este año en el Programa Mundial de Alimentos de @UN. Ante desafíos como el hambre solo podemos actuar desde una alianza global. Cooperación, solidaridad. Enhorabuena, @WFP y gracias absolutas por vuestra labor, especialmente relevante durante la pandemia. https://t.co/w3n3FpS0gH — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 9, 2020

Y aún siendo verdad que no felicita todos los años a los ganadores de este galardón, Sánchez sí lo ha hecho en bastantes ocasiones. Refuerza la sensación de que más que por práctica habitual, el estruendoso silencio sobre el premio a María Corina Machado se explica más porque desde Moncloa se la ve próxima a Vox, como publicó ABC hace unos días.