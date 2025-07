El PP recurre al humor para criticar al PSOE en su congreso: «¿Está por ahí Pedro?»

El XXI Congreso nacional extraordinario del PP, que comenzó el pasado viernes, ha tenido como gran objetivo la reelección de Alberto Núñez Feijóo como líder del partido y su confirmación como candidato a la Presidencia del Gobierno. Sin embargo, uno de los momentos más comentados en el acto institucional llegó cuando el humorista canario Abraham Gómez Rosales subió al estrado para ofrecer un monólogo cargado de ironía hacia el PSOE y, en particular, hacia Pedro Sánchez.

Fue uno de los escasos momentos de humor en un congreso concebido para la solemnidad. Pero fue precisamente esa irrupción inesperada el secreto de su éxito. En un principio, el humorista señaló que se encontraba muy feliz de actuar ante el «maravilloso comité de la PSOE» al que le habían invitado y que estaba bien, en un claro guiño a la ya clásica frase de Pedro Sánchez. Con ese mensaje inicial, el cómico dejaba claro que su intención no era ser políticamente correcto, sino satírico. Además manifestó que «venía en el avión» y «coincidió que estaban todos los trenes parados y entonces digo 'ay que bonito el detalle para que la gente se baje y vea el paisaje'». Una idea, revela, «digna de Oscar».

«Estoy feliz de estar en el comité por Pedro, que es gran amigo mío, Pedro Chávez», señaló el humorista canario, quien preguntó si se encontraba en la sala. «¿Está por ahí Pedro? Siempre se esconde, pero porque es humilde. Le gusta confundirse entre la gente ahí. Le gusta confundirse a la gente, perdona, no sé lo que digo. Pedro tampoco», manifestó entre las risas del público.

Tras preguntar por Pedro, el humorista se cuestionó si Puigdemont se encontraría en la sala. «¿Puchi?», preguntaba mirando al público. «Es tipo minion catalán pero ese se te escurre, hay que tener cuidado». «¿Y la pájara?», se preguntó, en una clara alusión a Margarita Robles, Ministra de Defensa de España.

Del CIS al Falcon con humor canario

El humorista no se limitó a la sátira de personas concretas, sino que lanzó dardos contra instituciones como el CIS, al que rebautizó como «los del PIS», asegurando que le contactaron para que «luchara por el relato» a cambio de «una mordida». Según él, una tal «Bego» le escribió un correo para que tomara un «vuelito progresista de Air Europa a España». El itinerario, a su manera de ver, no podía ser más elocuente: «Primero llegas a la capital, que es República Dominicana, luego tuerce por Marruecos y luego ya llegas». Un dardo directo a los múltiples viajes de la aeronave al país caribeño.

Tras ello, continuó hablando de «las bondades de Pedro porque lo está pasando fatal», y puso el foco en la «ola de fango» y la «ola de calor». «Con el calor que hace es bueno venir a hablar de Pedro, porque como hace calor hay que hablar del fresco», manifestó. Sin embargo, reveló que aunque hace mucho calor, «cuando se sube al escenario a hablar cualquier imputado, digo diputado, entonces ya nos relajamos, nos quitamos el sofoco y se nos quita todo».

Una fábula absurda llena de guiños políticos

Uno de los momentos más hilarantes fue cuando abordó el tema de la ocupación de viviendas en España, construyendo un relato ficticio en el que, tras sufrir una ocupación, la policía le aconseja ocupar la casa de su vecina: «Le toqué a Loli: '¿Tú me dejas entrar en tu casa?'. La mujer, con lágrimas de la emoción, salió. Me metí yo dentro. La ropa de ella no me queda bien, pero me está pagando la luz, el agua… Le dije que me pusiera aire acondicionado también, porque si no le pongo una querella y Pedro me defiende. Entonces se quedó fuera y entonces se pasó a la de al lado. Toda la urbanización se pasó como a la izquierda. Muy interesante».

Noticia Relacionada Feijóo incluye a Cayetana Álvarez de Toledo en su Comité Ejecutivo La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular ha formado parte del equipo más cercano de Miguel Tellado

Tras esta delirante historia, el humorista volvió a hacer hincapié en que «Pedro lo está pasando muy mal» porque «no tiene nada, no tiene a nadie». «Se lo han quitado todo, se lo robaron todo, o sea, el otro día de una rueda de prensa no había prensa, nada. Ni rueda de prensa ni nada. Bueno, tampoco había rueda, no había nada, él hablaba como un agente del más allá, que yo creo que él los ve, por eso nos dio unas ayudas para la gente miope de 100 euros para ver a la gente del más allá», señaló.

Y siguió aderezando con ironía sobre la marca PSOE: «La PSOE tiene muy buen mantenimiento y eso es lo que me gusta, tú mantén y yo miento». Aunque señaló que hay «una PSOE mala», que, a él personalmente, le da mucha pena: «Porque le han quitado a Pedro al dos, al tres, Abalín y Cerdín». «Ellos estudiaron relaciones púbicas» y luego la OCU «los seleccionó». «Pasaron el exámen, a Cerdín le va mejor porque también ya pasó el del Supremo y está trabajando. Abalín me da un un poquito de pena, la verdad, es un hombre que está un poco amargado ahora, pero él tira para adelante porque a Abalín, lo que tiene es que siempre tiene una salida de emergencia. Pero esa es la PSOE mala, a la buena la NASA la está investigando».

Además se refirió a «Yoli, que es literatura española», «la del partido Restar», a «Montero con esa elegancia de París» y a «Unidas comemos». Y habló de los «pseudoperiodistas» que «hacen unas preguntas estúpidas de los presupuestos o no sé qué rollos en vez de hablar de Eurovisión». Por último, el humorista cerró el show diciendo que todo son «bulos» y que él ha ido al congreso para «defender a Pedri», agradeciendo a los presentes el recibimiento a «un humilde 'ciudadane'».