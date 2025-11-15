Suscribete a
El PP pide que Robles y Hereu rindan cuentas por los más de 34.000 millones sin fiscalizar para defensa

Los de Feijóo exigen control del gasto público en unas cantidades «nunca vistas» para evitar que la situación derive en monopolio

El PP pide que Robles y Hereu rindan cuentas por los más de 34.000 millones sin fiscalizar para defensa
Imagen: EP
Patricia Romero

Patricia Romero

Madrid

El pasado 1 de julio el Consejo de Ministros dio luz verde para gastar más de 34.000 millones de euros (concretamente, 34.168 millones) durante los próximos años mediante la aprobación del techo de gasto de 16 nuevos programas del Plan Industrial Tecnológico para ... la Seguridad y la Defensa —que cuenta con una inversión inicial de 10.471 millones de euros sólo en 2025, como anunció Pedro Sánchez en abril, para llegar al objetivo del 2 por ciento del PIB en defensa antes de que acabe el año al que nuestro país se ha comprometido con la OTAN— que se sumaron a otros 15 ya autorizados, lo que hace un total de 31.

