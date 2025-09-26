Suscribete a
Airbus y Navantia entran en el reparto de casi 4.000 millones de Defensa

El Gobierno defiende el ritmo de trabajo de los contratos: «No se ha parado en todo el verano»

Defensa planea otorgar a dedo a Indra la mayoría de sus contratos de modernización

La ministra de Defensa española, Margarita Robles, y su homóloga lituana, Dovile Sakaliene, este miércoles en la Base Aérea de Siauliai efe
La ministra de Defensa española, Margarita Robles, y su homóloga lituana, Dovile Sakaliene, este miércoles en la Base Aérea de Siauliai efe
Ana Sánchez

Los 31 nuevos programas especiales de modernización que impulsa el Gobierno y que planea adjudicar a dedo en su mayoría a Indra, pese a existir otras empresas españolas capaz de asumirlos, están valorados en unos 3.800 millones de euros.

Los nuevos contratos incluyen desde ... nuevos vehículos de combate sobre cadenas para jubilar a los TOA y el futuro carro de combate europeo que sustituirá a los Leopardo, hasta la actualización de artillería autopropulsada, radares de localización de fuego indirecto y nuevos sistemas de movilidad táctica, como los vehículos lanzapuentes. La ciberseguridad es una área prioritaria por lo que entre los contratos se incluye también la búsqueda de un sistema conjunto de radio táctica que asegure una comunicación segura y eficaz entre unidades, así como un sistema digital único para la gestión compartida y en tiempo real de las operaciones. De cara al espacio, el Ministerio de Defensa apuesta por potenciar la observación terrestre y adjudicará el lanzamiento de dos satélites radar de apertura sintética.

