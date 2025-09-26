Airbus y Navantia entran en el reparto de casi 4.000 millones de Defensa

Los 31 nuevos programas especiales de modernización que impulsa el Gobierno y que planea adjudicar a dedo en su mayoría a Indra, pese a existir otras empresas españolas capaz de asumirlos, están valorados en unos 3.800 millones de euros.

Los nuevos contratos incluyen desde ... nuevos vehículos de combate sobre cadenas para jubilar a los TOA y el futuro carro de combate europeo que sustituirá a los Leopardo, hasta la actualización de artillería autopropulsada, radares de localización de fuego indirecto y nuevos sistemas de movilidad táctica, como los vehículos lanzapuentes. La ciberseguridad es una área prioritaria por lo que entre los contratos se incluye también la búsqueda de un sistema conjunto de radio táctica que asegure una comunicación segura y eficaz entre unidades, así como un sistema digital único para la gestión compartida y en tiempo real de las operaciones. De cara al espacio, el Ministerio de Defensa apuesta por potenciar la observación terrestre y adjudicará el lanzamiento de dos satélites radar de apertura sintética.

Contribución al FCAS Además de Indra, los otros dos grandes grupos que se repartirán el grueso de las adjudicaciones serán Navantia y Airbus, que carecen de empresas competidoras españolas. La primera asumirá la sustitución del buque logístico de aprovisionamiento en combate Patiño, la modernización de fragatas F-100 con nuevas capacidades, mejoras en los buques anfibios tipo LPD, la sustitución del A111 Alerta -el único buque de guerra electrónica con el que cuenta la Armada y que se encuentra al final de su vida operativa- o la incorporación de un nuevo buque hidrográfico oceánico para la investigación del fondo marino. En cuanto a Airbus, su entrada en las adjudicaciones se producirá porque el Ministerio de Defensa ha previsto reforzar la capacidad de entrenamiento con la adquisición de nuevos aviones de instrucción, así como el reemplazo de los antiguos C-212 Aviocar por plataformas modernas de transporte táctico. También está prevista la compra de helicópteros multipropósito destinados a misiones de transporte, evacuación y apoyo logístico. Y entre los 31 programas de modernización se incluye avanzar en el desarrollo del nuevo Futuro Sistema Aéreo de Combate europeo (FCAS), con una aportación de unos 216 millones. A este sistema ha encomendado Defensa la recuperación de la capacidad de ala fija embarcada, que la Armada perderá durante varios años al haber descartado comprar los F35 estadounidenses para sustituir a los Harrier del portaviones Juan Carlos I que se jubilarán en torno a 2030. Noticia Relacionada Microsoft reduce el acceso de Israel a su tecnología tras descubrir que la usaba para vigilar a los ciudadanos de Gaza ABC La tecnológica toma esta decisión con base en una investigación de 'The Guardian', la publicación israelí-palestina +972 Magazine y el medio en idioma hebreo 'Local Call' Aunque han pasado cinco meses desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó su plan para elevar la inversión en defensa al 2% del PIB, y el grueso de las adjudicaciones aún no se ha producido, el Ejecutivo defiende que el ritmo de trabajo ha sido muy elevado. «No se ha parado en todo el verano, ni en julio, ni en agosto ni en septiembre», aseguran. En este sentido, cifran entre siete y diez meses el tiempo que, en condiciones normales, requería sacar adelante estos 31 programas de modernización para poner en valor que se haya logrado en la mitad de tiempo.

