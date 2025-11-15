Suscribete a
ABC Premium
Última hora
La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo en una residencia de mayores de Ávila a manos de otro interno

Guardiola tirará de Almaraz para robar votantes al PSOE ante un pacto imposible con Vox

El PP convierte la nuclear en eje central de la campaña, convencido de que la posición del PSOE «mata» a Gallardo

Abascal advierte a Guardiola: si necesita sus votos será muy exigente y no habrá abstención gratis

Junts se abstiene y salva la enmienda de las nucleares

María Guardiola
María Guardiola
Paloma Esteban

Paloma Esteban

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El PP se prepara para convertir la defensa de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) en el eje principal de la campaña electoral en Extremadura. Aunque ya estaba llamada a ser una de las grandes banderas políticas de cara a las elecciones del 21 de diciembre ... , el rechazo del PSOE a incorporar una enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible que promovieron los populares en el Senado y que apostaba por alargar la vida útil de las nucleares ha agitado de nuevo el tablero. «Parece que quieren matar a [Miguel Ángel] Gallardo definitivamente», resumían dirigentes populares desde el Congreso esta semana cuando vieron que los parlamentarios socialistas extremeños pulsaban el botón rojo –para tumbar la propuesta– mientras su candidato, procesado en el caso del hermano de Pedro Sánchez, seguía defendiendo la continuidad de la central.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app