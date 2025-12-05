Feijóo cierra filas con Guardiola y contesta a Abascal que él no «caciquea» con «candidatos prefabricados»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, apeló este viernes al voto útil en las próximas elecciones autonómicas de Extremadura para que el 21 de diciembre se pueda «consolidar un cambio» que Vox «truncó», y rechazó la posibilidad de relevar a su ... candidata, María Guardiola, si la comunidad vuelve a una situación de bloqueo tras las urnas porque ,dijo que en su partido «no es posible caciquear a estas alturas con candidatos prefabricados decididos por una única persona».

En declaraciones ante los medios en Casar de Cáceres, el líder de la oposición remarcó que los extremeños tienen «dos opciones» encima de la mesa: la de reelegir a Guardiola con una mayoría suficiente para formar «un Gobierno estable», o la de «muchos otros partidos cuyo objetivo es que no gobierne el que gane o bloquear al que ha ganado las elecciones».

«Aquí no se trata de ver quién gana, los extremeños probablemente ya saben quién va a ganar. Aquí de lo que se trata es de si la que gana va a tener los apoyos suficientes para desbloquear la gobernabilidad en Extremadura, porque todos los demás su único objetivo es perder, pero bloquear al que gane», dijo equiparando la propuesta política del PSOE y Vox para estos comicios.

Feijóo rechazó la posibilidad de relevar a Guardiola tras las elecciones si vuelve a haber bloqueo político, como le ha retado a hacer el líder de Vox, Santiago Abascal. Señaló que los candidatos del PP «no son marionetas» que se mueven «con hilos» desde Madrid como sucede con Vox. Y reclamó a su rival en la derecha que acepte «el resultado» de las urnas porque «uno se presenta para gobernar, no para impedir que gobierne el que gane».

«Nosotros somos un partido democrático y de Estado, y nuestros candidatos no son marionetas que movemos con hilos y que decidimos en Madrid sin consultar a la gente que vive en la comunidad autónoma en la que queremos gobernar», arrancó Feijóo al ser preguntado por el último desafío de Abascal.

En Cáceres «Yo no sé cómo se llama el candidato de Vox, lo ignoro y creo que la mayoría de los extremeños tampoco» Alberto Núñez Feijóo Presidente del PP

«Yo no sé cómo se llama el candidato de Vox, lo ignoro y creo que la mayoría de los extremeños tampoco lo saben», prosiguió, «pero aquellos que lo sepan sabrán que ese candidato ha sido puesto desde Madrid y no desde Extremadura». «Ese tipo de conversación quizás es posible en un partido como Vox, pero en mi partido es imposible caciquear a estas alturas con candidatos prefabricados decididos por una única persona».

Feijóo recordó a Abascal que Guardiola es la candidata con «más posibilidades, no solamente de ganar, sino de formar un Gobierno estable», por lo que le pidió que acate «el resultado de las urnas». Y cuestionó su forma de hacer política si su «objetivo es bloquear» la gobernabilidad «haciendo una pinza con todos aquellos que pierdan, incluido, el PSOE».

Por otro lado, el líder del PP insistió en que el resultado de Extremadura marcará también «los próximos años» de España. Feijóo ya fijó ayer estas elecciones como el posible «inicio del fin del sanchismo».