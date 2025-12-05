Suscribete a
ABC Premium

Feijóo cierra filas con Guardiola y contesta a Abascal que él no «caciquea» con «candidatos prefabricados»

Reclama concentrar el voto en el PP para «consolidar un cambio» en Extremadura que Vox «truncó»

Vídeoanálisis | Ainhoa Martínez explica la estrategia del PSOE en las elecciones extremeñas: «Pedro Sánchez va a ser el verdadero candidato»

Feijóo, en una quesería del Casar de Cáceres
Feijóo, en una quesería del Casar de Cáceres EFE

Servimedia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, apeló este viernes al voto útil en las próximas elecciones autonómicas de Extremadura para que el 21 de diciembre se pueda «consolidar un cambio» que Vox «truncó», y rechazó la posibilidad de relevar a su ... candidata, María Guardiola, si la comunidad vuelve a una situación de bloqueo tras las urnas porque ,dijo que en su partido «no es posible caciquear a estas alturas con candidatos prefabricados decididos por una única persona».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app