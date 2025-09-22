Igualdad licitará «en unos meses» un nuevo contrato para la gestión de las pulseras: «No es extraordinario, tocaba» La ministra de Igualdad, Ana Redondo, lo ha adelantado en un videocomunicado en el que ha vuelto a enviar un mensaje tranquilizador a las víctimas

El Ministerio de Igualdad licitará «en unos meses» un nuevo contrato para la gestión de los dispositivos Cometa de control telemático de agresores machistas, según ha adelantado Redondo en un videocomunidado. La nueva tecnología incorporará «mejoras técnicas» como la incorporación de una plataforma para disponer en todo momento de los datos de estos dispositivos. «No es extraordinario, tocaba», aseguran fuentes de Igualdad a este diario. Redondo ha retrocedido en su justificación puesto que, al principio y durante todo el fin de semana, ella y algún miembro del Gobierno aseguraron que «ninguna víctima estuvo desprotegida». Hoy lo que Redondo ha afirmado es que «ninguna mujer fue asesinada».

En realidad, preparar la licitación ya era necesario en estos momentos por una cuestión de plazos, con independencia de la calidad o los fallos del servicio. El vigente contrato tiene un periodo de ejecución de 30 meses y fue adjudicado en octubre de 2023. De esta forma, el nuevo contrato tiene que adjudicarse necesariamente en el primer trimestre de 2026, antes de que finalice el vigente, de forma que se pueda hacer la transferencia sin problemas y no haya discontinuidad en el servicio.