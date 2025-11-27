El PP exige diligencia a Armengol para evitar que Ábalos pida la nulidad de procedimientos judiciales

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso observa con recelo los movimientos que realiza en la Cámara Baja el exministro José Luis Ábalos, quien conserva el acta de diputado en el Grupo Mixto. Desde el inicio de la causa por corrupción abierta contra él ... en el Tribunal Supremo, el exsecretario de Organización del PSOE ha dirigido varios escritos de queja a la Mesa por supuesta vulneración de su inmunidad parlamentaria.

Por ello, según ha podido saber ABC en fuentes parlamentarias, los miembros del PP en el órgano rector del Congreso exigieron el martes a la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, que «estudie y mida muy bien los pasos a seguir y las medidas a adoptar» ante los recursos de Ábalos. El PP sospecha que la defensa del exministro podría estar pensando plantear en el futuro la nulidad de actuaciones por algún procedimiento judicial coincidente con el desempeño de su función como diputado. Esa estrategia, reclaman los populares a Armengol, debe estar «condenada al fracaso».

Ábalos ya denunció ante la Mesa que supuestamente se habían iniciado investigaciones contra él cuando era presidente de la Comisión de Interior, es decir, antes de que el Congreso concediese el suplicatorio al Supremo para autorizarlas. También se quejó de que el juez no remitió a la institución todos los autos que le afectan. Según fuentes parlamentarias, los letrados han dejado claro en las reuniones de la Mesa que no le corresponde a este órgano salvaguardar los derechos y prerrogativas de los diputados ante cualquier actuación judicial, sino a la Presidencia del Congreso, tal y como recoge el artículo 12 del Reglamento de la Cámara Baja.

Ante la hipotética estrategia de Ábalos para buscar la nulidad de algún procedimiento judicial, el PP ya ha reclamado expresamente a Armengol la máxima diligencia y el máximo celo para que su actuación u omisión no terminen beneficiando indirectamente a su excompañero. El exministro declara este jueves ante el Supremo tras el auto de procesamiento por las irregularidades en los contratos de mascarillas.