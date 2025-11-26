Suscribete a
Sesión de control al Gobierno
La Aemet avisa del regreso de fuertes lluvias a varias zonas del país

Sesión de control

Sánchez se abraza al fiscal general condenado y se olvida de Ábalos

Feijóo le pregunta si pedirá perdón a los españoles y lo acusa de llamar «mentiroso» al Supremo

La izquierda fracasa en su intento de aumentar las limitaciones legales a los alquileres de temporada

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión de control del Congreso
Juan Casillas Bayo

Madrid

El relato del Gobierno no varía ni cuando le quitan la razón. El fallo del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien condena por revelación de secretos e inhabilita dos años, no ha modificado renglón alguno del argumentario de ... la Moncloa. Como si no hubiese novedad, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se ha abrazado a su defensa en la sesión de control del Congreso y ha ignorado las menciones a José Luis Ábalos, su ex número tres, quien este jueves declarará ante el Alto Tribunal tras conocerse su auto de procesamiento por las irregularidades en los contratos de las mascarillas durante la pandemia del Covid-19.

