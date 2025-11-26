Sánchez se abraza al fiscal general condenado y se olvida de Ábalos

El relato del Gobierno no varía ni cuando le quitan la razón. El fallo del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien condena por revelación de secretos e inhabilita dos años, no ha modificado renglón alguno del argumentario de ... la Moncloa. Como si no hubiese novedad, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se ha abrazado a su defensa en la sesión de control del Congreso y ha ignorado las menciones a José Luis Ábalos, su ex número tres, quien este jueves declarará ante el Alto Tribunal tras conocerse su auto de procesamiento por las irregularidades en los contratos de las mascarillas durante la pandemia del Covid-19.

En el primer cara a cara entre el presidente y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, tras conocerse la condena al fiscal general del Estado, estaba cantado que el popular iba a centrar en él su intervención. En su día, el jefe del Gobierno aventuró que quienes atacaban a García Ortiz iban a tener que disculparse. «¿Usted va a pedir perdón a los españoles?», le ha preguntado este miércoles Feijóo a Sánchez con aquella frase guardada en la retina. Donde las dan, las toman.

El Supremo considera culpable a García Ortiz de la filtración de un correo de la defensa de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el que proponía un acuerdo a la Fiscalía para evitar el juicio por fraude fiscal. Pero Sánchez sigue aferrado a «la verdad». por inferencia, Feijóo lo ha acusado de llamar al Tribunal Supremo «mentiroso». El líder del PP, desde el inicio de su intervención, ha mezclado el final de la semana pasada, con la condena al fiscal general del Estado, con el de esta, en la que el presidente, ha dicho, estará «pendiente de cómo acabará su núcleo duro».

