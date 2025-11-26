Ábalos no podría votar ni cobrar como diputado si entra en prisión

El Congreso de los Diputados mira de reojo a la situación judicial de José Luis Ábalos. El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, ahora diputado del Grupo Mixto, declarará este jueves en el Tribunal Supremo después del auto de procesamiento que ... dictó el juez contra él, Koldo García y Víctor de Aldama por las supuestas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia del Covid-19.

Aunque hasta ahora Ábalos, al contrario que su sucesor como número tres del PSOE, Santos Cerdán, ha esquivado la prisión provisional, el hecho de que ya exista un auto de procesamiento contra él ha vuelto a desatar las especulaciones. La situación en la que quedará el diputado si ingresa en la cárcel es uno de los temas de conversación en los pasillos de la Cámara Baja. Antes del procedimiento abreviado contra el exministro, el debate jurídico se complicaba. Pero con este sobre la mesa, parece que las incógnitas quedan despejadas.

El segundo punto del artículo 21 del Reglamento del Congreso deja claro que los diputados quedarán suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios «cuando, concedida por la cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure esta». Es decir, si este jueves Ábalos entrase provisionalmente en la cárcel, algo que pueden solicitar la Fiscalía Anticorrupción o las acusaciones y que en cualquier caso debe acordar el juez por temor de huida o destrucción de pruebas, no podría ejercer su derecho al voto ni tampoco cobrar su sueldo de diputado.

Noticia Relacionada Podemos y Compromís no apoyarán la senda de déficit del Gobierno Carlos Mullor El posible rechazo de Junts, sumado al de PP y Vox, tumbarían los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública

Según confirman a ABC fuentes parlamentarias, su escaño quedaría suspendido, pero no lo perdería. Para que Ábalos deje de ser diputado de forma definitiva debe renunciar a su acta o ser condenado a una inhabilitación en sentencia firme. Lo que sí está claro es que ni podrá percibir su salario ni participar en las votaciones que tengan lugar en la Cámara Baja. Antes del auto de procesamiento, esto generaba dudas dado que el Reglamento del Congreso recoge ambas circunstancias a la vez: que fuere «firme el auto de procesamiento» y el diputado se hallare «en situación de prisión preventiva».

Por eso, en anteriores ocasiones, cuando se analizaba la posible entrada de Ábalos en prisión –todavía sin auto de procesamiento–, parecía abierta la posibilidad de que ejerciese su derecho al voto desde la cárcel. Más si cabe después de la reforma del Reglamento del Congreso aprobada en verano para ampliar los supuestos para hacerlo telemáticamente. El artículo 82.2.g faculta a la Mesa de la Cámara Baja a conceder el voto telemático a diputados en «otras situaciones excepcionales de especial gravedad que impidan el desempeño de la función parlamentaria debidamente justificadas». Una redacción lo suficientemente ambigua, según los letrados consultados por ABC, para que en ese escenario sí se le pudiese haber concedido. No es el caso porque ahora ya hay auto de procesamiento en el caso de que pierda la libertad.

¿Mayoría absoluta?

Otro debate jurídico que se abre es si la suspensión del escaño de Ábalos, siempre que entre en prisión provisional –algo que deben pedir las acusaciones y acordar el juez–, conlleva una modificación de la mayoría absoluta del Congreso. Es decir, si se entiende que el Pleno de la Cámara Baja cuenta con los 350 miembros actuales y esa mayoría absoluta se mantiene en 176 diputados o si, por el contrario, se rebaja a 349 señorías y la mayoría absoluta, a 175.

Fuentes de la Presidencia del Congreso apuntan que en principio la mayoría absoluta se mantendría en 176 diputados como ahora

Hace unas semanas, fuentes de la Presidencia del Congreso trasladaban que 'a priori' les parecía razonable bajar la mayoría absoluta a 175 diputados dado que mientras dure la suspensión sobre Ábalos, si es que se produce, su escaño estaría 'perdido'. No obstante, parece ser que el paso del tiempo ha hecho mella y que desde la máxima autoridad de la Cámara Baja ahora se decantan por mantener la mayoría absoluta en los 176 diputados. Esa es la resolución que adoptó en su día Meritxell Batet ante la suspensión de los escaños de Oriol Junqueras y los otros tres presos del 'procés' que fueron electos.

La mayoría absoluta es necesaria para las leyes orgánicas, pero la 'pérdida' de Ábalos para el Gobierno, a efectos prácticos, no tendría mayor repercusión. Tras la ruptura anunciada por Junts, la derecha separatista catalana suma una mayoría de bloqueo junto a PP y Vox que hace irrelevante que Ábalos vote o no. Si Junts regresa a la ecuación de la gobernabilidad, la entrada en prisión del ex número tres del PSOE sí le complicaría la papeleta a su expartido porque pasaría de necesitar la abstención de Junts a precisar su voto afirmativo.