Suscribete a
ABC Premium

Ábalos no podría votar ni cobrar como diputado si entra en prisión

Al haber ya un auto de procesamiento, su ingreso en la cárcel suspendería su escaño

La Moncloa entra en campaña en Extremadura: 752 millones y 500 puestos de trabajo

José Luis Ábalos, la semana pasada, en su escaño del Grupo Mixto
José Luis Ábalos, la semana pasada, en su escaño del Grupo Mixto Efe
Juan Casillas Bayo

Juan Casillas Bayo

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Congreso de los Diputados mira de reojo a la situación judicial de José Luis Ábalos. El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, ahora diputado del Grupo Mixto, declarará este jueves en el Tribunal Supremo después del auto de procesamiento que ... dictó el juez contra él, Koldo García y Víctor de Aldama por las supuestas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia del Covid-19.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app