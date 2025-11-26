Suscribete a
«José Luis no caerá solo»: el aviso del entorno de Ábalos al Gobierno

Temor a que el exministro pueda implicar a más cargos para reducir la pena de prisión que pide la Fiscalía

Moncloa y Ferraz se blindan ante la posibilidad de verle entrar en la cárcel: «El caso ya está amortizado»

Ábalos no podría votar ni cobrar como diputado si entra en prisión

El exministro de Transportes José Luis Ábalos en el Congreso
Ainhoa Martínez

Madrid

El Gobierno se enfrenta mañana a una jornada decisiva. Otra más. Podría decirse que los esfuerzos del Ejecutivo estarán enfocados en el Congreso de los Diputados, donde se celebrará la primera votación de la senda de estabilidad –paso previo a la elaboración de los ... Presupuestos–, pero lo cierto es que su atención apuntará en otra dirección: hacia el Tribunal Supremo. Allí, el que fuera exministro y mano derecha de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, se someterá a una vistilla en la que se decidirá si ingresa o no en prisión. En esta como en otras tantas jornadas precedentes la acción política del Gobierno quedará en un segundo plano, opacada y atravesada por la agenda judicial.

