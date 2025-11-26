«José Luis no caerá solo»: el aviso del entorno de Ábalos al Gobierno

El Gobierno se enfrenta mañana a una jornada decisiva. Otra más. Podría decirse que los esfuerzos del Ejecutivo estarán enfocados en el Congreso de los Diputados, donde se celebrará la primera votación de la senda de estabilidad –paso previo a la elaboración de los ... Presupuestos–, pero lo cierto es que su atención apuntará en otra dirección: hacia el Tribunal Supremo. Allí, el que fuera exministro y mano derecha de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, se someterá a una vistilla en la que se decidirá si ingresa o no en prisión. En esta como en otras tantas jornadas precedentes la acción política del Gobierno quedará en un segundo plano, opacada y atravesada por la agenda judicial.

En Moncloa y en Ferraz se blindan ante el mazazo que puede suponer la entrada en la cárcel de quien fuera un pilar del Ejecutivo y del partido, pero lo cierto es que en los centros del poder socialista son plenamente conscientes de las implicaciones que puede tener un eventual cambio en la situación procesal de José Luis Ábalos. Un cambio a peor. Fuentes socialistas consultadas por ABC reconocen el potencial desestabilizador del que fuera titular de la cartera de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por la información tan «sensible» que atesora de su etapa en el Gabinete y al frente de la Secretaría de Organización del PSOE.

Las fuentes consultadas se dividen entre quienes consideran que el escándalo «ya está amortizado» –la versión oficial– y quienes prevén que «saldrán más cosas». En este segundo grupo, esgrimen para respaldar sus temores fundados el mensaje que desde el entorno de Ábalos se han ocupado de hacer circular, un aviso que han ido trasladando a quien quiera escuchar. «José Luis no caerá solo», avanzan. Una advertencia que apuntaría a la capacidad de arrastrar en su caída a otros cargos socialistas para tratar de mejorar su horizonte penal que, tras una petición de 24 años por parte de la Fiscalía Anticorrupción, y a punto de cumplir los 66 años, le mantendría entre rejas para el resto de su vida. Hasta ahora, Ábalos no ha querido colaborar con la Justicia, pese a que su anterior abogado trató de reconducir su estrategia de defensa en esta dirección. Sin embargo, la concertación con Koldo García provocó que rompiera con su letrado y se mantuviera firme en su resistencia a aportar ningún dato que le permitiera minorar la pena que se le imputa.

Los temores que recorren el partido también se fundamentan en que Ábalos siempre ha sostenido en privado que se había convertido en un «chivo expiatorio» para depurar las responsabilidades de otros altos cargos implicados. En concreto, el exministro apuntaba tanto a Ángel Víctor Torres como a Francina Armengol, entonces presidentes de Canarias y Baleares, respectivamente, que llegaron a contratar con la trama de Víctor de Aldama para la adquisición de las mascarillas en lo peor de la pandemia. No es un caso aislado.

Marlaska, en la diana

Ábalos también ha puesto sistemáticamente en el punto de mira al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con quien tuvo sus más y sus menos con la llegada de Delcy Rodríguez a Barajas y sobre quien ha deslizado también su implicación en la trama. De hecho, la defensa del exministro pidió que Marlaska y su entonces 'número dos' Rafael Pérez Ruiz declarasen como testigos en la causa por la compra de mascarillas del Ministerio del Interior a la empresa Soluciones de Gestión, epicentro del caso Koldo.

Ábalos ha ido lanzando mensajes, más o menos velados, con filtraciones interesadas a través de la prensa o intervenciones en medios de comunicación para demostrar el volumen de información –ya sea a través de documentación o de conversaciones– que puede tener en su poder. Esto ha generado una psicosis generalizada. Hasta tal punto que, cuando se publicaron las conversaciones que mantuvo con el presidente del Gobierno varios fueron los cargos que revisitaron los chats que habían cruzado con el exministro para chequear que no hubiera nada susceptible de ser instrumentalizado en su contra. «Cualquier comentario fuera de contexto, te hunde», resuelven. La sensación interna es que el exministro es impredecible y que su estrategia judicial, ante un panorama de encarcelamiento cierto, puede ser «arrasar con todo».

De hecho, la estrategia que el Gobierno y el PSOE han seguido con el exministro demuestra hasta qué punto han tratado de congraciarse para evitar un final abrupto. En un primer momento se buscó exhibir contundencia: apertura de expediente de expulsión y auditoría externa incriminatoria. Algo que provocó un profundo malestar a Ábalos que se quejó del «maltrato» al que le estaban sometiendo. Después, la expulsión se guardó en un cajón –y no se culminó hasta que se conoció el informe de la UCO sobre Santos Cerdán– y se pasó a encargar una auditoría interna exculpatoria y a defender su presunción de inocencia. En Moncloa recordaban, entonces, a Ábalos que debían unificar fuerzas contra su enemigo común: Aldama.

«No nos preocupa»

A la espera de ver cómo se resuelve la jornada en el Supremo, la decisión del mantenimiento o no en libertad del exministro tendrá también un impacto en la mayoría de la investidura. Un voto menos, en una situación de precariedad en la que se necesitan «todos los votos todo el tiempo». Sin embargo, también en esto en Moncloa tratan de exhibir una tranquilidad impostada. «No nos preocupa, hace tiempo que trabajamos con márgenes mayores que ese voto [el de Ábalos], porque ya no es del PSOE», aseguran, deslizando que su imprevisibilidad en la asistencia a los plenos o en las votaciones no invita, desde hace tiempo, a otorgarle un papel decisivo en que prosperen las iniciativas gubernamentales.