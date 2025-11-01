Suscribete a
Podemos hará de Extremadura un proyecto piloto para reunificar a la izquierda sin Sumar

El partido de Belarra rompe su propia estrategia y pacta con IU tras la llamada anticipada de Guardiola a las urnas

El PSOE ultima un 'plan de choque' para que la vivienda no le pase factura electoral

Belarra, secretaria general de Podemos, en la sesión plenaria de esta semana en el Congreso
Belarra, secretaria general de Podemos, en la sesión plenaria de esta semana en el Congreso
Patricia Romero

Patricia Romero

Madrid

El tiempo corre, pero el horizonte de las elecciones generales aún queda lejos o eso dice el Gobierno de Pedro Sánchez. El de las autonómicas no tanto. Los comicios de Castilla y León (15 de marzo), Andalucía (previstas para antes de verano, aún sin fecha) ... y, ahora también, tras la llamada a las urnas de la popular María Guardiola, Extremadura (21 de diciembre), serán la primera prueba de fuego de la unidad de la llamada izquierda alternativa al PSOE, ya que sentarán las bases de las futuras alianzas o divorcios a nivel estatal de cara a las generales del 2027.

