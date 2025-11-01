Podemos hará de Extremadura un proyecto piloto para reunificar a la izquierda sin Sumar

El tiempo corre, pero el horizonte de las elecciones generales aún queda lejos o eso dice el Gobierno de Pedro Sánchez. El de las autonómicas no tanto. Los comicios de Castilla y León (15 de marzo), Andalucía (previstas para antes de verano, aún sin fecha) ... y, ahora también, tras la llamada a las urnas de la popular María Guardiola, Extremadura (21 de diciembre), serán la primera prueba de fuego de la unidad de la llamada izquierda alternativa al PSOE, ya que sentarán las bases de las futuras alianzas o divorcios a nivel estatal de cara a las generales del 2027.

Hasta ahora, la estrategia electoral de Podemos pasaba por cerrarse en banda a pactar con formaciones políticas integrantes del que apoda «Gobierno de la guerra». Con él se refiere al PSOE y todos los partidos que integran Sumar, entre ellos, Izquierda Unida (IU) con quienes mantienen, a día de hoy, alianzas en las tres autonomías antes mencionadas. De cara a futuros comicios, los de Ione Belarra habían incluso llegado a supeditar la revalidación de sus pactos a la integración de Movimiento Sumar -a pequeña organización que resta del gran proyecto con el que algún día soñó Yolanda Díaz- en las filas del PSOE y a la salida de IU del Ejecutivo.

Especial riesgo corría la alianza en Andalucía, que actualmente opera bajo la marca Por Andalucía, compuesta, además de por Podemos e IU, por Más País (ahora Movimiento Sumar), Iniciativa del Pueblo Andaluz (IPA) y Verdes-Equo, y que hasta la fecha había sido el único proyecto de izquierdas que había resistido al divorcio con Podemos que se produjo hace ya casi dos años. Finalmente, habrá papeleta de Podemos en las elecciones andaluzas, pero concurrirá en solitario, con sus propias siglas, lo que supondrá una tercera candidatura en la izquierda junto a la de Adelante Andalucía y la de Por Andalucía. A esta última tampoco se ha querido volver a sumar Verdes-Equo.

En Castilla y León Podemos también ha rechazado confluir con IU y Sumar e irá también en solitario. La sorpresa llegó esta semana con los de Antonio Maíllo que en Extremadura sí habrá una coalición unitaria de izquierdas por tercera vez consecutiva bajo las siglas de Unidas por Extremadura. De ella formará también parte Alianza Verde, cuya estrategia pasa ya desde hace tiempo por ligarse siempre a los morados.

Podemos rompe así con Extremadura su propia estrategia de desdeñar alianzas con IU gracias a que Sumar no entra en la ecuación, ya que los de Belarra no estarán allí donde lo estén la vicepresidenta Díaz y los suyos. Se trata de una cita electoral que servirá para «poner de nuevo en pie a la izquierda y recuperar su poder de transformación», proclamó esta semana su líder, Belarra, aunque serán las bases del partido a través de una consulta las que tomarán la última decisión de concurrir con IU y Alianza Verde o en solitario. Por todos es sabido que, a menudo, esto no sucede así y que, como ha ocurrido en Andalucía, donde la líder del partido en el territorio, Raquel Martínez, abogaba por seguir dentro de Por Andalucía, acabó imponiéndose el criterio de la dirección nacional.

La táctica de Podemos de pactar en Extremadura, pero no en Andalucía y Castilla y León, es, a ojos de IU, «ilógico» y «difícil de entender». Más aún cuando se trata de coaliciones persistentes con años de trabajo conjunto, buen ambiente y excelentes resultados, razonan los de Maíllo. Pese a ello, dicen estar ya acostumbrados a esta «inescrutable» forma de tomar decisiones en la organización fundada por Pablo Iglesias allá por 2014.

Díaz dará un paso atrás

A falta de formalizarla, la de Extremadura se convertirá en la primera candidatura unitaria de la izquierda a la izquierda del PSOE en estos dos últimos años pese a las tensiones estatales. Se trata de un territorio en el que Sumar carece tanto de implantación como de hoja de ruta y en el que presentarse o no posee connotación estatal en una legislatura con cada vez mayor aroma preelectoral. Si bien echarse a un lado, como todo apunta a que hará, evitará el choque directo con Podemos, en la práctica, implicaría que Sumar asume un desgaste y una debilidad en un espacio cuya hegemonía se disputa desde hace tiempo con el partido morado.

La de Irene de Miguel, de Podemos, es una candidatura «cómoda» en Extremadura por su vocación plural y a la que Sumar quiere «respetar»

Pese a lo ajustado de los plazos -el 6 de noviembre es la fecha tope para inscribirse como marca en el registro-, Sumar aún no tiene tomada la decisión, aunque, presumiblemente, dará un paso atrás en Extremadura. Fuentes del partido de Díaz explican a ABC que están estudiando su encaje en el territorio y la manera de ser más útiles para el espacio y, aunque no descartan ninguna posibilidad, confiesan que la coalición Unidas por Extremadura les genera «simpatía» debido a su vocación aperturista. Su candidata, Irene de Miguel, es una de las dirigentes moradas que con más ahínco ha apoyado estos últimos años la unidad de la izquierda española. Ya lo hizo incluso en los meses previos a las generales del 2023, con Podemos y Sumar ya enfrentados por las listas. Por tanto, la suya, señalan estas mismas voces, «es una candidatura cómoda con la que guardamos mucha sintonía».

Recuerdan, además, desde Sumar que Extremadura es junto a Navarra, una excepción en el mapa político y los dos únicos enclaves autonómicos en los que Podemos obtuvo representación institucional en las autonómicas del 28-M, que supusieron un retroceso para la izquierda. De ahí que quieran «respetar» los proyectos vigentes. En cualquier caso, y al contrario de la tesis que defiende Podemos, no cree Sumar que Extremadura vaya a ser el proyecto piloto de nada y afrontan los comicios del 21 de diciembre exclusivamente en clave territorial.