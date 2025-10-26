Suscribete a
Cien metros para recordar un horror de barro y muerte

Sumar cierra una semana negra con su pulso fallido a Moncloa

El lapsus de Díaz en el Senado asegurando que hay Gobierno «de corrupción para rato» remató la faena

Sumar sugiere el cese de la ministra Isabel Rodríguez y se desdice horas después

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en el Congreso jaime garcía
Patricia Romero

Madrid

Sumar siempre había cargado contra la pasividad del PSOE, pero sin amenazar. Es habitual escuchar a los de Yolanda Díaz proferir duros reproches a su socio de Gobierno, aunque todo quedaba en una rabieta. Esta vez parecía que iba a ser distinto. Al ... habitual enfado –sin efecto– de Podemos con los socialistas, se sumó el de la amalgama de partidos que capitanea la vicepresidenta segunda en el Congreso bajo el paraguas de una coalición plurinacional, que se había decidido a sacar cabeza e imponerse frente a quienes piensan que no pinta nada en el Ejecutivo de coalición.

