Vicente Valles revela cuál es la mejor zona de España para irse de vacaciones este verano: «Mi recomendación es...»

No solo para verano sino también para cualquier invierno. El periodista y presentador Vicente Vallés, que se ha convertido en los últimos tiempos en el 'azote' de Pedro Sánchez por sus constantes reproches a Moncloa, tiene bien claro cuál es su lugar ideal para pasar las vacaciones.

El director y presentador de 'Antena 3 Noticias 2', el informativo de la noche, lleva más de veinte años junto a Ángeles Blanco, periodista a la que conoció en la redacción de Informativos Telecinco a finales de la década de los 90.

Ambos tienen un hijo en común, Daniel, que les ha enseñado a vivir los nueve últimos años «más felices» de sus vidas, tal y como la propia periodista lo cuenta en Instagram. La familia al completo encuentra su equilibrio en el Atlántico, y el conocido presentador es tajante sobre su destino ideal.

El mejor lugar de vacaciones para Vicente Vallés y su familia

«Mi recomendación para el verano, y también para cualquier invierno, son las Islas Canarias», reconoce Vallés en un vídeo publicado en las redes sociales de Antena 3 Noticias. Un destino cercano, a dos horas y media en avión desde Madrid, que ofrece tranquilidad, paisajes formidables, excelente gastronomía y buen tiempo durante todo el año.

Tanto Vallés como Blanco son habituales de las islas y suelen pasar sus vacaciones en Abades, un pequeño pueblo costero del sureste de Tenerife. Siempre que pueden, presumen de las bondades de Canarias.

«Tengo la suerte de haber estado en todas, incluido La Graciosa, que es una preciosidad», matiza el presentador, que deja claro que las islas son ocho, al incluir a esta de apenas 8 km y que se sitúa más cercana a Lanzarote.

El presentador se detiene especialmente en Tenerife, de la que dice que es como un continente pequeño, donde confluye «todo tipo de climas». «Ocurre igual en la isla de El Hierro, impresionante visitarla», agrega. También menciona a Gran Canaria y Lanzarote, «que es de una belleza increíble», o las dunas de Fuerteventura.

«Muy recomendable la isla bonita (La Palma), donde estaba el volcán que tanto miedo hizo pasar pero se puede disfrutar muchísimo ahora. La Gomera...», señala, para matizar que las islas esconden muchas posibilidades para disfrutar «cualquiera de ellas o todas ellas en diferentes viajes».