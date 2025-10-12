Suscribete a
ABC Premium
Directo
Los Reyes presiden el besamanos del 12 de Octubre

Al menos 17 detenidos en Vitoria durante los disturbios en una manifestación de la Falange

Un centenar de encapuchados han quemado contenedores y lanzado objetos contra la Ertzaintza y los convocantes

Agente de la Ertzaintza frente a una multitud de emboscados durante una concentración
Agente de la Ertzaintza frente a una multitud de emboscados durante una concentración efe
Gerard Bono

Gerard Bono

Bilbao

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hay «al menos 17 detenidos» en los disturbios de este domingo durante una manifestación de la Falange en Vitoria por el Día de la Hipanidad. Según informa el Departamento de Seguridad, alrededor de un centenar de encapuchados vestidos de negro han comenzado a lanzar objetos ... contra los convocantes y el cordón de seguridad de la Ertzaintza. También ha habido quema de contenedores en la capital alavesa. Los incidentes ya se han calmado, y a la espera del parte oficial, podría habría agentes de la policía autonómica y manifestantes heridos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app