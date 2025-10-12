Al menos 17 detenidos en Vitoria durante los disturbios en una manifestación de la Falange

Hay «al menos 17 detenidos» en los disturbios de este domingo durante una manifestación de la Falange en Vitoria por el Día de la Hipanidad. Según informa el Departamento de Seguridad, alrededor de un centenar de encapuchados vestidos de negro han comenzado a lanzar objetos ... contra los convocantes y el cordón de seguridad de la Ertzaintza. También ha habido quema de contenedores en la capital alavesa. Los incidentes ya se han calmado, y a la espera del parte oficial, podría habría agentes de la policía autonómica y manifestantes heridos.

Falange Española de las JONS había llamado a acudir a la plaza de las Provincias de Vitoria con motivo del 12 de octubre para manifestarse por la «unidad de España». El enclave ha acabado convirtiéndose en escenario de una batalla campal, con enfrentamientos entre manifestantes y grupos de encapuchados que también han lanzado objetos como sillas de los bares cercanos y piedras contra la Ertzaintza. Unidades de antidisturbios de la Policía autonómica han acabado cargando contra la multitud.

Una vez se conoció la convocatoria, varios grupos de la izquierda radical en el País Vasco llamaron a la contra protesta. Entre ellos, Jardun y Gazte Koordinadora Sozialista, dos organizaciones juveniles separados del 'oficialismo' dentro de la izquierda aberzale que representa EH Bildu. Los primeros han anunciado una concentración este domingo a las cinco de la tarde en la capital alavesa, donde llaman a «destruir a las fuerzas represoras».

(Noticia en ampliación)