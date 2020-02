El blanqueo de EH Bildu desangra al socialismo vasco Exdirigentes del PSE reconocen a ABC su preocupación por los pactos con los batasunos

Adrián Mateos SEGUIR San Sebastián Actualizado: 09/02/2020 02:34h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En la enmarañada red de alianzas que Pedro Sánchez ha ido tejiendo para afianzarse en La Moncloa, los partidos nacionalistas y soberanistas ocupan un lugar de privilegio. Alianzas que no sorprenden, pero sí molestan y «preocupan» entre la vieja guardia del PSE, que considera especialmente dañino el acercamiento del Gobierno con Bildu y el perfil bajo que mantiene frente a los radicales. Las discrepancias en el Partido Socialista ya provocaron en el pasado rupturas «traumáticas» como la que protagonizó hace dos años José María Múgica, que ayer dio un nuevo toque de atención a los partidos constitucionalistas en el homenaje a su padre, el histórico dirigente del PSE Fernando Múgica, asesinado por ETA hace ahora 24 años. Un acto en el que tomaron parte importantes personalidades del ámbito político pero que dejó ausencias destacadas, como las del exlendakari Patxi López y la secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia.

Homenaje a Múgica en Polloe - EFE

De sobra son conocidas las diferencias entre la dirección y un sector del socialismo a la hora de valorar si EH Bildu es o no «un partido más». José María Múgica dijo basta tras ver a su secretaria general protagonizar una «foto navideña» con Arnaldo Otegui en un reportaje de El Diario Vasco. «No en mi nombre», escribió al partido en un correo electrónico en el que informó de que quería darse de baja como afiliado. Rodeados de amigos y familiares en el cementerio donostiarra de Polloe, Múgica ahondó ayer en la importancia de que los demócratas escapen del «ruido» y la «furia» que representan «los populismos y los nacionalismos identitarios».

Múgica abordó el debate sobre la creciente influencia de partidos como Bildu. Otros cargos socialistas convergen con él en el análisis de este fenómeno. En el caso de Nicolás Redondo, secretario general del PSE hasta 2002, el problema surge de una «falta de autocensura» de los partidos constitucionalistas al perseguir sus objetivos. Una afirmación que sustenta Múgica: «Algo estamos haciendo mal los demócratas», apunta el exdirigente socialista, cuando «las fuerzas centrales políticas de España buscan apoyos en lo peor que anda por Europa».

Es decir, en Bildu, «tan heredero de ETA que sostiene su proyecto totalitario sobre el que se construyó el terrorismo», declara Múgica a ABC. «Ese nacionalismo identitario y supremacista» al que se ha entregado el PSOE para investir a Sánchez -la abstención de los batasunos fue esencial en la votación del pasado enero- y también a la navarra María Chivite, quien a su vez se apoyó en Bildu para sacar adelante los Presupuestos autonómicos. Unas Cuentas que, esta misma semana, los socialistas de la Comunidad Foral catalogaron de «progresistas».

«Los populismos, la extrema derecha o la extrema izquierda y los nacionalismos identitarios se identifican con lo peor de la hisotira europea que nos llevó a la catástrofe -insiste-. El trenzar acuerdos con formaciones que promueven discursos de odio, de desprecio al distinto, es peligrosísimo».

A juicio de Maite Pagazaurtundúa, eurodiputada de UPyD, «la búsqueda ciega de la máxima eficacia para alcanzar objetivos políticos atrofia la conciencia moral y democrática del actual PSOE». Que los socialistas «jueguen a eso» debilita «extraordinariamente la calidad de la democracia». Es muy importante saber que sufrimos una epidemia, porque se va normalizando el hacer las cosas fatal», asevera la exsocialista a ABC.

«Uno más del club»

Lo que queda entre los dirigentes que en su día defendieron los valores del PSOE es un poso de amargura: «Me entristece que desde las filas de los que hemos luchado por la democracia, la libertad y la paz adecentemos las expresiones políticas de la banda terrorista», sentencia Redondo, que reconoce que no le han «gustado» los pactos con un partido que «no ha recorrido el camino» necesario para tratarlo «como uno más del club». En este sentido, argumenta que Bildu puede ser «legal», pero todavía no ha «reconocido la tragedia» que provocó la actuación de ETA. Una condena que, dice, no tiene que ser «estridente», pero sí «contundente».

Por eso no se explica el exmandatario del PSE los acuerdos con Bildu con los socialistas navarros, o que el PSC adopte el lenguaje de los radicales en la declaración de apoyo al acercamiento de los presos de ETA que suscribió el lunes -«¿Qué es eso de víctimas del conflicto?», se pregunta-. Tampoco se siente cómodo con la polémica fotografía de Mendia con Otegui, aunque prefiere «no hablar de personas concretos». «Yo no habría participado, punto», se limita a decir.

Homenaje a Joseba Pagaza

Al margen de las ausencias de Mendia y López, en el homenaje de este sábado a Fernando Múgica sí estuvieron presentes personalidades del ámbito político como el primer ministro francés, Manuel Valls; el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia (PNV); el diputado popular Adolfo Suárez Illana y el secretario general del PSE de Guipúzcoa, Eneko Andueza, así como otros dirigentes de PP y PSOE. También arropó a la familia la propia Maite Pagazaurtundúa, que hoy recordará a su hermano Joseba, exjefe de Policía Local de Andoáin, en un acto convocado con motivo del 17 aniversario de su asesinato.