Pablo Casado recuerda a Sánchez que «invertir en defensa es preservar la libertad»

«Se me hace bastante raro subirme a un estrado tres años después». Ante un auditorio abarrotado de inversores y representantes de empresas del mundo de la defensa, Pablo Casado reapareció esta tarde en un acto público. Consciente de la expectación que causaba su vuelta después de tres años y cinco meses en la sombra tras abandonar la política, el que fuera presidente del Partido Popular entre julio de 2018 y abril de 2022 y aspirante a la Moncloa, regresó a escena en un foro organizado por Hyperion, el fondo de inversión que lidera junto a Ricardo Gómez-Acebo Botín y que está especializado en defensa y aeroespacio. Nada más subir a la tarima y encender el micrófono, Casado se anticipó a responder a una de las preguntas que muchos de los asistentes se estaban planteando y a la que seguramente ha tenido que contestar más de una vez durante este tiempo. Él, que ha sido uno de los protagonistas de la política española en los últimos tiempos y su nombre sigue asociado a una etapa decisiva en la historia del PP, dejó claro que no echa de menos la primera fila de la política: «Se vive bastante mejor como civil».

Casado optó por guardar silencio tras la crisis interna que lo apartó de la presidencia del partido en abril de 2022 y que dio paso al liderazgo de Alberto Núñez Feijóo. Renunció a la vida política y se volcó en su familia y en Hyperion. Inversión, consultoría y viajes de trabajo le han ocupado durante estos años, mientras se alejaba del foco mediático y de las luchas que marcaron sus años al frente del PP. Su premisa ha sido mantener un perfil bajo, sin declaraciones públicas y sin interferir en la vida orgánica de la formación, de la misma forma que tampoco ha dado opiniones personales sobre el devenir de la política y las decisiones del Gobierno.

Esta tarde, sin embargo, durante su intervención, y después de realizar un análisis sobre el inestable tablero geopolítico, donde se ven «alianzas entre países que hasta ahora eran imposibles», Pablo Casado lanzó un contundente mensaje a modo de recordatorio a Pedro Sánchez, quien suscribió el compromiso de la OTAN de llegar al 5 por ciento de gasto militar: «Hoy en día, si no estás sentado a la mesa, es porque eres parte del menú». Por eso es «tan importante invertir en defensa»: «Porque es invertir en una industria competitiva y en tecnologías pioneras que van a llegar a nuestro día a día. Y porque además es garantizar la seguridad, que es la única forma de preservar la libertad, que es la única forma de garantizar la prosperidad, que es lo que sostiene el estado del bienestar en el que todos creemos». «No hay atajos posibles», advirtió. En este sentido, observó que ese 5 por ciento del PIB al que apunta Europa supone «más de un billón de euros, es decir, tres veces más de lo que se está gastando en la actualidad».

El nombre de Pablo Casado continúa pesando en la historia reciente del PP y en la hemeroteca de la política española de los últimos años. Cualquier movimiento suyo sigue generando expectación. Y su reaparición, acompañado por figuras internacionales como Anders Fogh Rasmussen, ex secretario general de la OTAN y ex primer ministro de Dinamarca, y Rob Murray, CEO de DSR Bank, marcó un nuevo punto de partida en su biografía. Le acompañaron otras figuras del mundo de la política y la defensa, como los exministros de Defensa y Justicia, Pedro Morenés y José María Michavila; los empresarios Claudio Boada y Blas Herrero o el economista Daniel Lacalle.