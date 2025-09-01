Suscribete a
Otoño judicial de impacto: García Ortiz procesado y los Pujol a juicio

La causa contra la esposa de Pedro Sánchez está a punto de llegar al fin con su declaración y la de su asesora

El hermano del presidente y el líder de los socialistas extremeños conocerán la fecha para enfrentarse a la Justicia

La asociación de fiscales de la que García Ortiz fue portavoz carga contra el Supremo: «sospechas» y «elucubraciones»

El fiscal general, Álvaro García Ortiz, en la Escuela de Verano de la Fiscalía
Carmen Lucas-Torres

El curso judicial arrancará este viernes con la «anomalía» del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz procesado y a las puertas de someterse a juicio, primera vez que ocurre en democracia.

La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo descartó su recurso contra la ... decisión del juez instructor de la causa por revelación de secretos contra él, Ángel Hurtado, de enviarle a juicio por su presunta responsabilidad en la filtración a la prensa de datos clave de la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, en relación con la causa contra él por delitos fiscales.

